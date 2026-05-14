Memorial de un barco esclavista hundido en costas de Florida atrae a peregrinos en busca de raíces

Addeliar Guy, de Underwater Adventure Seekers, de 74 años, vierte ron blanco sobre la arena en un memorial donde están enterrados cientos de africanos que murieron en 1860 en un barco de comercio de esclavos, en Higgs Beach, en Cayo Hueso, Florida, el 9 de mayo de 2026. (Foto AP/Rebecca Blackwell) AP

Estaba en una peregrinación con otros buzos negros y miembros de la comunidad, visitando sitios sagrados, incluido uno donde un barco esclavista británico —el Henrietta Marie— se hundió hace 326 años.

La embarcación había entregado a 200 personas esclavizadas llevadas de África Occidental a Jamaica y regresaba a Gran Bretaña en 1700 —cerca del punto álgido del comercio transatlántico de esclavos— cuando fue engullida por las aguas agitadas de New Ground Reef, donde el océano Atlántico se encuentra con el golfo de México.

Un marcador de concreto en el lugar recuerda a las personas que iban en ese barco.

Mientras Browning y su grupo se preparaban para bucear a principios de mayo, el agua estaba en calma. El marcador, a 6 metros (20 pies) de profundidad, era visible desde la superficie lisa como un espejo. “Pensé que lo miraría, presentaría mis respetos y ya está”, comentó.

Pero ocurrió algo inesperado. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Con suavidad se dijo a sí misma: Si puedes guardar silencio, quizá ellos hablen.

Al mirar el monumento, que ahora es un pequeño arrecife vivo cubierto de corales y esponjas, sintió las palabras de sus ancestros: “Hija mía, estamos muy contentos de que estés aquí”.

Abrumada, Browning permaneció junto al marcador que lleva las palabras: “Henrietta Marie. En memoria y reconocimiento del valor, el dolor y el sufrimiento del pueblo africano esclavizado. Di su nombre y toca con suavidad las almas de nuestros ancestros”.

Se sintió sumergida en gratitud.

“Sin su resistencia, su espíritu y su supervivencia, yo no estaría aquí hoy. Ninguno de nosotros estaría aquí hoy”, manifestó.

Las peregrinaciones no son fáciles

Para los peregrinos en Key West, el encuentro fue un acto de devoción, una búsqueda de conexión con sus raíces y de alimento espiritual para las generaciones venideras. Intentaron bucear hasta el marcador el verano pasado, pero el agua estaba demasiado agitada.

“Los ancestros no nos estaban sonriendo entonces”, dijo Jay Haigler, instructor maestro de buceo de Underwater Adventure Seekers, el club de buceo con tanque para personas negras más antiguo del mundo. “Este año fue diferente”.

Una peregrinación así nunca estuvo destinada a ser fácil, señaló Michael Cottman, quien ha escrito dos libros sobre el Henrietta Marie y formó parte de la National Association of Black Scuba Divers que instaló el marcador en 1992.

Cottman cree que el sitio contiene “turbulencia espiritual”.

“Aunque no estuviera transportando personas esclavizadas, encarna la opresión de nuestro pueblo”, afirmó.

El grupo organizó una peregrinación anual en la década de 1990, pero no continuó. El viaje más reciente fue impulsado por un proyecto de entrevistas submarinas propuesto por la antropóloga de la Universidad de Stanford Ayana Omilade Flewellen, quien integra la junta de Diving With a Purpose (Buceando con un Propósito), una organización sin fines de lucro de buceo de personas negras dedicada a documentar naufragios de barcos esclavistas.

Las entrevistas bajo el agua también la ayudaron a conectarse como peregrina, explicó Flewellen. “Sentí una especie de ternura en el corazón”.

La experiencia espiritual la ayudó a procesar una historia traumática arraigada en la muerte y el sufrimiento.

“Es difícil vincular tu vida con esta historia”, expresó. “La única manera en que pude hacerlo fue volcarme hacia lo que los buzos estaban viviendo en esta peregrinación. Ahí fue donde todo floreció y se abrió”.

Ritual ancestral en un cementerio de refugiados africanos

Los peregrinos también se reunieron en tierra. En Higgs Beach, en el lado sur de Key West, visitaron un memorial y un terreno de entierro de 297 refugiados africanos que murieron en 1860 después de ser rescatados por la Marina de Estados Unidos de tres barcos esclavistas —Wildfire, William y Bogota—. Más de 1.400 refugiados fueron alojados por el gobierno en un recinto y recibieron alimentos y atención médica, indicó Corey Malcom, historiador principal del Florida Keys History Center.

Aunque muchos fueron enviados de regreso a África, cientos murieron debido a las condiciones horribles en los barcos, agregó.

En gran medida olvidado durante décadas, el sitio de las tumbas fue descubierto por historiadores y geólogos mediante radar de penetración terrestre. En 2010, se localizó un gran foso con 100 cuerpos más en un parque comunitario para perros al otro lado de la calle. El área ahora está cercada, dijo Malcom.

El sábado, los peregrinos se reunieron en el cementerio y realizaron una emotiva ceremonia de libación, un ritual sagrado y antiguo arraigado en la tradición espiritual afrocaribeña. Uno por uno, los integrantes del grupo, entre lágrimas, agradecieron a sus ancestros y vertieron ron blanco en la playa. Se cree que el licor transparente actúa como mensajero, invitando a las almas ancestrales para recibir sus bendiciones.

“Honrar a tus ancestros y el camino que han recorrido es muy, muy importante porque todos estamos conectados”, dijo Addeliar Guy, uno de los mayores y un buzo entusiasta.

El monumento submarino representa una historia viva

Joel Johnson entrenó durante semanas para su primera inmersión en mar abierto en el sitio del Henrietta Marie. Johnson, presidente y director general de la Fundación Nacional Santuario Marino, contó que lo que lo sorprendió al acercarse al monumento fue la vitalidad que lo rodeaba. Los peces se deslizaban entre los corales que se mecían con las corrientes; conchas descansaban sobre el fondo arenoso.

La conservación y la protección de estos hábitats también preservan la historia bajo las olas, sostuvo Johnson.

“Este no era un lugar de muerte, sino un lugar de vida”, expresó. “No sentí que estuviera de duelo por mis ancestros. Sentí que estaba en la corriente de la historia, reconociendo que soy parte de eso. Me hizo feliz”.

Bajo el agua, Michael Philip Davenport, presidente de Underwater Adventure Seekers, se inspiró para crear arte que muestre a los ancestros emergiendo del monumento.

“Su espiritualidad todavía está en ese espacio”, dijo. “Yo estaba sintiendo sus vidas y su tragedia”.

La anestesióloga Melody Garrett comenzó a entrenar con Diving With a Purpose en 2011 y ha participado en misiones para encontrar al Guerrero, un barco pirata español que naufragó en 1827 mientras transportaba a 561 africanos esclavizados.

“Una peregrinación como esta es importante ahora más que nunca porque hay un esfuerzo por encubrir, reescribir y cambiar la historia”, afirmó. Citó las medidas del gobierno del presidente Donald Trump para eliminar referencias a la esclavitud y a la historia negra en sitios del Servicio de Parques Nacionales y museos federales, calificándolo como “propaganda antiestadounidense” divisiva.

Para Garrett, ver estas piezas de la historia le da un fuerte sentido de identidad como estadounidense, mientras la nación se prepara para celebrar su 250 aniversario.

“La gente negra ha estado aquí desde antes de la creación de este país, por más tiempo que muchas otras personas”, dijo. “Este es nuestro país”.

Una exhibición muestra grilletes usados en el comercio de esclavos

Restos del casco de madera del Henrietta Marie están incrustados en el sitio bajo capas de arena. El naufragio fue descubierto en 1972 por el cazatesoros Mel Fisher, pero fue hasta 1983 cuando se recuperaron cientos de objetos intactos. Solo se encontraron unos pocos barcos de los 35.000 utilizados para transportar a más de 12 millones de africanos esclavizados; la mayoría de las embarcaciones fueron destruidas intencionalmente para ocultar el comercio ilícito.

Los artefactos, que ocupan un piso completo del museo Mel Fisher Maritime en Key West, incluyen más de 80 juegos de grilletes de hierro, muchos de ellos de tamaño infantil.

Cuando Kory Lamberts caminó por primera vez sobre tablones de madera en la exhibición, estos crujieron inesperadamente.

“Fue visceral”, dijo. “Me llevó a un lugar. También me dice que eran jóvenes, niños. Estos son grilletes para bebés. No hay manera de endulzarlo. La verdad realmente te golpea”.

Mientras estaba en Key West, Lamberts —quien dirige una organización sin fines de lucro para hacer que las actividades acuáticas sean más equitativas— comentó que se llevó de regreso pescado del sitio del Henrietta Marie, que imagina habría absorbido el ADN de los ancestros. El grupo comió ese pescado en la cena la noche después de las inmersiones, como un sacramento.

“No practico una fe, pero ¿acaso no es esto lo que la gente hace todos los domingos en la iglesia?”, preguntó. “No solo quedé vinculado con este sitio por la experiencia de estar allí, sino a este nivel molecular, con un momento de círculo completo de conexión conmigo mismo y con mi historia”.

__________

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

__________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP