Mellizos mantienen su fortaleza en abridores pese a perder al as Pablo López

El lanzador abridor de los Mellizos de Minnesota, Joe Ryan (41), lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Astros de Houston, el miércoles 20 de mayo de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Abbie Parr) AP

La alineación, pensada para ajustarse al presupuesto, también ha estado en constante cambio, con ninguno de sus jóvenes jugadores formados en casa produciendo de manera fiable en el plato y un golpe devastador esta semana, cuando el receptor destacado Ryan Jeffers quedó fuera de acción hasta quizá la pausa del Juego de Estrellas.

Los Mellizos han logrado mantenerse a flote en una Liga Americana muy abierta durante el primer tercio del calendario de 2026 con actuaciones ganadoras repetidas —lo que insinúa un futuro prometedor para la pieza fundamental de cualquier club de Grandes Ligas— gracias a sus lanzadores abridores.

Joe Ryan fue el más reciente en firmar una obra maestra en el montículo: igualó su máximo de carrera con 12 ponches en seis entradas y retiró a los últimos 16 bateadores que enfrentó para vencer a los Astros de Houston el miércoles. El All-Star de 2025 bajó su efectividad a 3,02, lo que sería su mejor marca personal en una temporada completa, y redujo su brillante WHIP a 0,971, que ocupa el octavo lugar en MLB entre los lanzadores con la cantidad de entradas requerida para calificar.

Tras la liquidación del verano pasado, que sacó a 10 jugadores del roster de Grandes Ligas, los Mellizos se resistieron a un desmantelamiento mayor y conservaron sus dos mejores piezas de cambio: Ryan y el también as venezolano Pablo López. Su mayor fortaleza fue puesta a prueba de inmediato cuando López se lesionó el primer día de los entrenamientos de primavera con el equipo completo y quedó fuera por el resto del año debido a una cirugía Tommy John en el codo. Mick Abel y Taj Bradley, dos de los abridores recibidos en la ola de traspasos de 2025, también han quedado fuera desde entonces.

Pero la rotación ha seguido girando con resultados favorables. Los Mellizos ocupan el quinto lugar en MLB con 21 aperturas de calidad de seis o más entradas y tres o menos carreras limpias. Son séptimos en efectividad de abridores con 3,67.

“Yo simplemente lo veo como: ‘Me toca lanzar en mi día’”, sin interés en asumir públicamente el papel de líder del cuerpo de lanzadores ante la ausencia de López. “Quienquiera que esté ahí afuera, debería pensar que ese día es el indicado y hacer su trabajo, y todos vamos a respaldarlo de la misma manera que a cualquiera”, expresó Ryan.

Bailey Ober, quien tiene una de las tres blanqueadas con juego completo en las Grandes Ligas este año, ha tenido un fuerte repunte tras una decepcionante temporada 2025. Zebby Matthews fue ascendido recientemente desde Triple-A como una versión más serena y segura de sí mismo, después de etapas irregulares durante los últimos dos años. El novato Connor Prielipp, el quinto mejor prospecto de la organización en el ranking de pretemporada de MLB.com, ha demostrado rápidamente que pertenece a un montículo de Grandes Ligas. Bradley podría regresar de una lesión en un músculo del pecho este fin de semana. Abel permanece en la lista de lesionados por tiempo indefinido debido a una inflamación en el codo, pero no se espera que esté fuera a largo plazo.

“Ves entre bambalinas lo que están haciendo, cómo se preparan y cómo manejan el éxito y el fracaso y se mantienen iguales, y eso realmente se siente bastante bien, simplemente al saber que los muchachos van a salir ahí y van a tener buenas salidas”, añadió Ryan.

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FUENTE: AP