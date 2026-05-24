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Mellizos completan barrida de 3 juegos con triunfo 6-5 ante Medias Rojas

BOSTON (AP) — Brooks Lee conectó un sencillo de dos carreras que rompió el empate en una sexta entrada de tres anotaciones, y los Mellizos de Minnesota resistieron 6-5 en un empapado Fenway Park ante los Medias Rojas de Boston para completar una barrida de tres juegos y lograr su 10ª victoria en 14 partidos.

Austin Martin, de los Mellizos de Minnesota (izquierda), anota mientras el receptor de los Medias Rojas de Boston, Carlos Narváez (75), se le escapa la pelota durante la sexta entrada de un partido de béisbol, el domingo 24 de mayo de 2026, en Boston. (Foto AP/Mark Stockwell)
Austin Martin, de los Mellizos de Minnesota (izquierda), anota mientras el receptor de los Medias Rojas de Boston, Carlos Narváez (75), se le escapa la pelota durante la sexta entrada de un partido de béisbol, el domingo 24 de mayo de 2026, en Boston. (Foto AP/Mark Stockwell) AP

La mayor parte del juego se disputó bajo una lluvia constante, y el cuadro interior se tornó resbaladizo en la novena.

El venezolano Willson Contreras conectó su 11º jonrón, líder del equipo, un batazo de dos carreras, y Masataka Yoshida añadió uno en solitario, el primero de su temporada.

Los Mellizos se adelantaron 6-4 cuando el doble impulsor de Austin Martin empató el juego antes de que Lee pegara el sencillo; Martin anotó la segunda carrera cuando el receptor venezolano Carlos Narváez dejó caer lo que parecía un out fácil en el plato.

Bailey Ober (6-2) se llevó la victoria al permitir cuatro carreras en cinco entradas.

Tayron Guerrero (0-1) permitió dos carreras en dos tercios de entrada.

El batazo de Contreras fue a parar a los asientos del Green Monster antes de que el mexicoamericano Marcelo Mayer, en su primera titularidad en su carrera como campocorto, conectara un sencillo impulsor para poner el marcador 4-3 en la cuarta entrada.

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