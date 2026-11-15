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Megaspeed dice que Alice Huang dejó la compañía el año pasado

Megaspeed International informó el domingo que la empresaria china Alice Huang, cuya relación con el exdirector ejecutivo de Nvidia Jensen Huang despertó preocupaciones de seguridad nacional en Estados Unidos, dejó la compañía el año pasado.

Megaspeed, que está bajo escrutinio por presuntas transferencias de chips avanzados de Nvidia a empresas chinas, también anunció una investigación interna encabezada por abogados externos.

La empresa de computación en la nube con sede en Singapur dijo a The Associated Press que opera un “negocio legítimo y legal” y que estaba al tanto de informes de prensa que contenían afirmaciones sobre su negocio, su cadena de suministro y sus operaciones globales “que no están respaldadas por evidencia verificable”. No abordó acusaciones específicas.

“La empresa ha contratado asesoría legal externa para llevar a cabo una investigación interna exhaustiva”, señaló en un comunicado enviado por correo electrónico.

Alice Huang “dejó Megaspeed con efecto a partir del 30 de agosto de 2025 y actualmente no tiene ningún rol en la empresa”, indicó el comunicado. “Megaspeed no comenta asuntos personales y privados de la Sra. Huang”.

Como cliente y socio de nube de Nvidia, Megaspeed ha enfrentado escrutinio en los últimos meses, incluso por parte de autoridades de Estados Unidos, ante acusaciones de que eludió las restricciones de exportación norteamericanas para canalizar grandes cantidades de chips avanzados hacia empresas chinas. En diciembre pasado, afirmó que no había “evidencia” de transferencias ilícitas de chips.

El gobierno de Singapur dijo el jueves que inició una investigación sobre Megaspeed en febrero de 2025, incluida la posible existencia de “declaraciones falsas en relación con la compra de servidores”.

Las autoridades también investigaron a Alice Huang, a quien el gobierno identificó como entonces directora ejecutiva de Megaspeed, presidenta del consejo y una de sus principales controladoras.

Las autoridades de Singapur la interrogaron y retuvieron su pasaporte el año pasado. Posteriormente concluyeron que no había pruebas suficientes de delito, pese a sospechar que había proporcionado información “inexacta” para minimizar su papel en la empresa.

Un informe anterior de The New York Times sugirió que funcionarios de Estados Unidos creían que Alice Huang era una espía china reclutada para influir potencialmente en Nvidia y lograr que sus chips avanzados estuvieran más disponibles para China.

A medida que se intensificó el escrutinio y cobraron atención los reportes sobre su relación romántica con Jensen Huang, Nvidia anunció el jueves que él dejaba el cargo de director ejecutivo.

Sin embargo, secretario de Justicia estadounidense, Todd Blanche, dijo el jueves que el Departamento de Justicia no había concluido si Alice Huang era una espía china. Al preguntársele si ella era una espía, el presidente Donald Trump respondió: “No sé si eso se ha determinado”.

Beijing rechazó las acusaciones por considerarlas infundadas.

The Associated Press no ha podido comunicarse con Alice Huang para solicitar comentarios.

Megaspeed comenzó como el brazo en el extranjero de un desarrollador chino de videojuegos y se constituyó en Singapur en 2015 como 7Road International. Adoptó su nombre actual en marzo de 2023, cuando todas sus acciones fueron transferidas a Huang Le Limited, una empresa de las Islas Vírgenes Británicas. Alice Huang también es conocida por su nombre chino, Huang Le.

Para noviembre de 2023, ella ya no figuraba como directora de Megaspeed, y todas sus acciones habían sido transferidas a una entidad propiedad del empresario singapurense Tan Yong Pong, también conocido como James Tan.

Pese a esos registros públicos, la empresa Culper Research citó a un empleado de Megaspeed en un informe publicado este mayo, quien afirmó que Alice Huang “en realidad sigue siendo nuestra jefa” y que continuaba involucrada en las operaciones diarias.

Las finanzas de la empresa también han atraído atención. Registros corporativos de Singapur muestran que sus activos totales aumentaron aproximadamente 90 veces desde finales de 2023 hasta 2024, alcanzando casi 3.000 millones de dólares.

En un comunicado separado emitido el jueves a nombre de James Tan, Megaspeed dijo que se toma “extremadamente en serio” sus obligaciones conforme a las leyes estadounidenses de control de exportaciones de Estados Unidos.

La empresa indicó que había cooperado con inspecciones de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos y que estaba lista para cooperar plenamente con otras autoridades pertinentes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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