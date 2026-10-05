Medvedev descalificado del Abierto de China por golpear a un espectador con una pelota ante Djokovic

Daniil Medvedev tras ser descalificado de su partido ante Novak Djokovic en el Abierto de China, el lunes 5 de octubre de 2026, en Beijing. (AP Foto/Achmad Ibrahim) AP

Al espectador lo ayudaron a salir del estadio con una mano sobre el ojo izquierdo.

Djokovic sacaba para el partido con un marcador 7-5, 5-3 cuando Medvedev envió la pelota a las gradas en un aparente gesto de frustración.

El incidente evocó cuando Djokovic fue descalificado del Abierto de Estados Unidos de 2020 por golpear accidentalmente con una pelota a una jueza de línea en la garganta.

Djokovic amplió su récord perfecto en el Abierto de China a 33-0 en su carrera.

El astro serbio enfrentará al noveno preclasificado Alex de Miñaur en la final del martes, quien avanzó cuando Hubert Hurkacz se retiró por una aparente lesión a mitad del segundo set de su semifinal.

De Miñaur ganaba 6-4, 3-2 cuando Hurkacz, quien apenas podía correr para alcanzar las pelotas en el segundo set dejó de jugar. No se supo cuán grave era la lesión de Hurkacz.

En la tercera ronda del torneo femenino, que termina el domingo, Iga Swiatek —la seis veces campeona de Grand Slam-— remontó para vencer a Donna Vekic por 4-6, 7-6 (0), 6-2. La rival de turno de la polaca será la estadounidense Iva Jovic, quien derrotó 6-1, 7-5 a la uzbeka Kamilla Rakhimova.

Además, la ucraniana Elina Svitolina doblegó 6-4, 7-5 a la griega Maria Sakkari.

Rybakina se retira de Wuhan

Elena Rybakina, la campeona del US Open, se retiró del próximo Abierto de Wuhan debido a una lesión en el pie.

Rybakina perdió el sábado su primer partido como número 1 del ranking cuando fue eliminada en Beijing por la armenia Alina Charaeva, la número 118, en la segunda ronda.

“Me tomaré un tiempo para descansar y recuperarme”, citaron a Rybakina los organizadores del Abierto de Wuhan.

Charaeva prolongó su destacada racha al vencer a la británica Sonay Kartal por 6-4, 6-1 para avanzar a los octavos de final.

___

Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP