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Medvedev avanza en Shanghái en su primer partido desde su descalificación en el Abierto de China

SHANGHAI (AP) — Daniil Medvedev ganó su primer partido desde que fue descalificado en el Abierto de China por golpear a un espectador en el ojo con una pelota que envió a las gradas.

El ruso Daniil Medvedev regresa la bola al serbio Novak Djokovic en el encuentro de semifinales del Abierto de China el lunes 5 de octubre del 2026. (AP Foto/Achmad Ibrahim)
El ruso Daniil Medvedev regresa la bola al serbio Novak Djokovic en el encuentro de semifinales del Abierto de China el lunes 5 de octubre del 2026. (AP Foto/Achmad Ibrahim) AP

Medvedev venció el sábado por 4-6, 6-4, 6-3 a Jan-Lennard Struff en la segunda ronda del Masters de Shanghái.

Medvedev, que ahora tiene una ventaja de 10-2 en su carrera sobre Struff, fue descalificado durante su derrota en semifinales el lunes ante Novak Djokovic por golpear al espectador con una pelota que el jugador ruso había enviado a las gradas en Beijing.

Medvedev se disculpó tras el incidente y manifestó que fue un accidente, pero perdió los 285.000 dólares de premio que habría recibido por llegar a las semifinales en Beijing.

El ruso se saltó la primera ronda debido a que en el cuadro de 96 jugadores de Shanghái, los 32 primeros cabezas de serie reciben pase directo a la segunda ronda.

En otros partidos tempranos de segunda ronda el sábado, Felix Auger-Aliassime (4) derrotó a Camilo Ugo Carabelli por 4-6, 7-6 (1), 7-5.

Alcaraz sin problemas

El segundo sembrado Carlos Alcaraz, que la semana pasada ganó el Abierto de Japón, inició con una victoria 6-3, 6-3 al argentino Juan Manuel Cerúndolo en el encuentro nocturno de Shanghai para extender su racha de victorias a siete encuentros.

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