El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, derecha, el presidente de China, Xi Jinping, centro, y el presidente ruso Vladímir Putin llegan para sostener una cumbre trilateral en la Villa Kylin, el jueves 19 de noviembre de 2026 en Shenzhen, China. (Win McNamee/Pool Foto vía AP) AP

Pero en Rusia, los medios respaldados por el Estado y comentaristas le atribuyeron una importancia global, aprovechando la ocasión para retratar a Putin como el líder de una superpotencia a la par de Estados Unidos y China, y a sus adversarios en Europa como ausentes de la conversación sobre el destino del mundo.

En una breve “declaración de paz” difundida tras las conversaciones se indica que los tres líderes quisieran reformar las Naciones Unidas, refinar más combustibles fósiles, limitar el alcance de la Corte Penal Internacional —que había emitido una orden de arresto contra Putin— y entablar un diálogo para reducir los riesgos nucleares. En Rusia, artículos de análisis y comentarios la citaron profusamente y presentaron a Putin como alguien que se esfuerza por la paz mundial.

Esas representaciones contrastaron drásticamente con su mortífera invasión a gran escala de Ucrania, que ya va por su quinto año. El jueves se escucharon explosiones y sirenas en toda Kiev, y durante la noche y la madrugada del viernes, las fuerzas de Putin castigaron múltiples regiones de Ucrania con misiles y drones, matando e hiriendo a civiles.

Aun así, la agencia estatal rusa de noticias RIA Novosti afirmó la mañana del viernes en una columna de opinión que los tres líderes se reunieron “para salvar al mundo”, en medio de temores de una inminente catástrofe nuclear, y “para mantener la paz a toda costa mediante un diálogo constante y concesiones mutuas”.

El veterano legislador Konstantin Kosachev manifestó el jueves por la noche que en la reunión se abordó “la responsabilidad de las tres potencias por la seguridad del planeta” y describió el encuentro trilateral en Shenzhen, China, como “una coalición de quienes desean la paz”.

Fyodor Lukyanov, un experto en política exterior radicado en Moscú, sostuvo el viernes en el periódico estatal Rossiyskaya Gazeta que la reunión en China “pone punto final a ese mismo orden mundial que se remonta a la década de 1940”, en el que Estados Unidos dominaba y Europa formaba parte de lo que Rusia ha denominado “el Occidente colectivo”.

En Shenzhen, escribió, Estados Unidos dialogó con Rusia y China en un plano aparentemente de igualdad, y Europa estuvo “ausente” de la conversación.

El canal estatal de televisión Russia 1 también subrayó en su boletín informativo matutino del viernes que Europa “no fue invitada” a las conversaciones, que se celebraron al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, un grupo del que Europa no forma parte.

Dmitry Medvedev, expresidente ruso que actualmente se desempeña como vicepresidente del Consejo de Seguridad del país y es conocido por su beligerante retórica antioccidental, publicó una foto en X el viernes en la que se ve a Putin, Xi y Trump sentados alrededor de la mesa en Shenzhen. “Hum, ¿dónde está Europa?”, escribió Medvedev en inglés.

Mientras tanto, las acciones del líder ruso y de su homólogo estadounidense señalan que Europa no era tan irrelevante como insinuaban los medios estatales y los funcionarios rusos.

Los aliados europeos de Ucrania se reunieron el jueves en Berlín con enviados de Estados Unidos para analizar los arreglos de seguridad de Ucrania en la posguerra. Trump se sumó a la reunión por teléfono después de sus conversaciones con Putin, según su enviado y yerno Jared Kushner.

Putin reveló el jueves que el Kremlin ha invitado a funcionarios europeos a Moscú para sostener conversaciones, una propuesta sobre la que Alemania ha expresado escepticismo.

Sin embargo, la disposición declarada del presidente ruso a participar en un esfuerzo de paz quedó en entredicho al día siguiente, cuando un misil ruso cayó en Polonia. El primer ministro polaco Donald Tusk dijo que probablemente se trató de una provocación deliberada que coincidió con ejercicios militares europeos en el país, como parte de los preparativos para una posible misión de posguerra en Ucrania.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, expresó su solidaridad con Polonia y afirmó que el incidente demuestra que “lamentablemente, Rusia, en lugar de (mostrar) disposición a entablar conversaciones de paz, continúa propagando sus amenazas”.

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El periodista de The Associated Press Lorne Cook en Bruselas contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP