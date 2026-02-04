americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Medios iraníes informan que Irán y EEUU dialogarán el viernes en Omán

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos se llevarán a cabo el viernes en Omán, informaron medios iraníes el miércoles.

Las agencias de noticias semioficiales ISNA y Tasnim, así como la Red de Noticias Estudiantiles, informaron sobre las conversaciones.

Omán no comentó al momento. Anteriormente, el sultanato ha sido sede de múltiples rondas de conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos.

Washington no ha reconocido que las conversaciones se llevarán a cabo en Omán, aunque la Casa Blanca anticipaba que las negociaciones se llevarían a cabo incluso después de que Estados Unidos derribó un dron iraní el martes e Irán intentó detener un barco con bandera estadounidense.

También el miércoles, se informó que al menos 50.834 personas han sido arrestadas en relación con la represión del gobierno iraní contra las protestas, dijeron activistas que llevan el conteo de personas que han sido asesinadas o detenidas.

La represión también ha dejado al menos 6.876 muertos, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, que ha sido precisa en sus datos en otras rondas de disturbios en Irán. Teme que incluso más personas puedan haber muerto.

The Associated Press no ha podido evaluar de manera independiente el número de muertos debido a un apagón generalizado en el servicio de internet en Irán.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Destacados del día

EEUU despliega buques de guerra en Haití, a escasa distancia de Cuba

EEUU despliega buques de guerra en Haití, a escasa distancia de Cuba

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

Carguero ruso sancionado por EEUU aterriza en La Habana, Cuba y desata alertas en Washington

Carguero ruso sancionado por EEUU aterriza en La Habana, Cuba y desata alertas en Washington

Frío extremo en Cuba: 0 °C en Matanzas podría romper el récord nacional

Frío extremo en Cuba: 0 °C en Matanzas podría romper el récord nacional

Trump CUBa

Trump afirma que EEUU negocia con Cuba sobre un acuerdo energético

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter