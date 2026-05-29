Mediocampista Brenden Aaronson recibe recibe el día libre con la selección de EEUU para casarse

El mediocampista de Estados Unidos Brenden Aaronson presentado durante el anuncio del plantel que participará en la próxima Copa Mundial el martes 26 de mayo del 2026. (AP Foto/Eduardo Munoz Alvarez) AP

El mediocampista del Leeds se casó con su novia de muchos años, Milana D’Ambra, hija del entrenador del equipo masculino de fútbol de Saint Joseph’s, Don D’Ambra.

Aaronson, también integrante del plantel de Estados Unidos del Mundial 2022, dejó la concentración después de la sesión del jueves y debía regresar a tiempo para el entrenamiento del sábado.

El también mediocampista Gio Reyna, que no pudo asistir a la boda en persona, estuvo representado por su esposa, Chloe.

“No sabemos si es una boda sin teléfonos. Estamos tratando de aclararlo”, explicó Cristian Roldan, otro mediocampista estadounidense. “La esposa de Gio se conectará por FaceTime y todos podremos verlo, algo así como una transmisión en vivo, si es una boda con teléfonos”,

Aaronson, de 25 años, forma parte de una conocida familia del fútbol estadounidense de Medford, Nueva Jersey. Su hermano Paxten juega para el Colorado Rapids de la Major League Soccer y su hermana Jaden jugó para Villanova como estudiante de primer año el otoño pasado. Su padre, Rusty, es director deportivo de la Real Futbol Academy en Medford.

El arquero estadounidense Chris Brady señaló que probablemente Aaronson estaba jugando golf el viernes por la tarde antes de la ceremonia.

“Buena suerte. No lo arruines”, contó Brady que sus compañeros le dijeron a Aaronson antes de que dejara la concentración. “Di ‘sí, acepto’”.

La fecha de la boda era complicada.

Se supone que los jugadores del Mundial deben tener 21 días libres antes de presentarse con sus clubes de la Liga Premier de cara a los partidos inaugurales de la temporada, del 21 al 23 de agosto. El cierre de la participación de Estados Unidos podría ser tan temprano como el 25 de junio si los estadounidenses quedan eliminados en la fase de grupos, o tan tarde como el 19 de julio en el improbable caso de que lleguen a la final por primera vez.

El equipo de Estados Unidos permitió que su estrella Christian Pulisic se saltara un entrenamiento para asistir a su baile de graduación de la secundaria el 27 de mayo de 2016, en el Hershey Hotel de Pensilvania, y luego regresara para el partido del día siguiente de la Copa América contra Bolivia en Kansas City, Kansas.

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FUENTE: AP