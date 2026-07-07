americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mediocampista belga Amadou Onana se pierde el resto del Mundial por ruptura de ligamento

RENTON, Washington, EE.UU. (AP) — El mediocampista belga Amadou Onana, quien se lesionó la rodilla derecha a los 19 minutos de la goleada de 4-1 que su selección le propinó el lunes a Estados Unidos en los octavos de final, se perderá el resto del Mundial.

Amadou Onana, de Bélgica, se lamenta, tendido en el césped, tras romperse un ligamento de la rodilla en el encuentro ante Estados Unidos, el lunes 6 de julio de 2026, en un partido mundialista en Seattle (AP Foto/Lindsey Wasson)
Amadou Onana, de Bélgica, se lamenta, tendido en el césped, tras romperse un ligamento de la rodilla en el encuentro ante Estados Unidos, el lunes 6 de julio de 2026, en un partido mundialista en Seattle (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

En un comunicado difundido por la federación belga de fútbol, el médico del equipo Brahim Hacene indicó que los exámenes médicos confirmaron que Onana se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla.

“Esta es una noticia devastadora, tanto para él en lo personal como para el equipo”, admitió Hacene.

Onana, de 24 años, participó en cuatro partidos del Mundial con Bélgica. Ante los estadounidenses, apareció como titular por segunda vez en el torneo. Onana también jugó dos encuentros en el Mundial de 2022 en Qatar.

El lunes fue sustituido a los 21 minutos por Hans Vanaken, quien anotó uno de los cuatro goles de Bélgica.

Onana milita en el Aston Villa de la Liga Premier inglesa desde 2024 y anteriormente jugó para el Everton.

“Consultamos de inmediato con Amadou y con el Aston Villa para acordar el mejor enfoque para su recuperación. En los próximos días, determinaremos conjuntamente los siguientes pasos en su tratamiento médico y rehabilitación", explicó Hacene. "Durante todo este proceso, seguiremos brindándole a Amadou todo nuestro apoyo”.

Onana se quedará con los Diablos Rojos para presenciar su partido de cuartos de final contra España, campeona de 2010, el viernes en Inglewood, California, por un lugar en semifinales ante Francia o Marruecos.

Según el comunicado, no hay otras lesiones importantes en la plantilla de Bélgica.

El mediocampista Jérémy Doku, quien no fue titular con Bélgica el lunes pero ingresó desde el banquillo mientras su estado físico sigue distando del óptimo, participó en la sesión de entrenamiento del martes. También lo hizo el mediocampista Kevin De Bruyne, quien no jugó el lunes.

___

Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

Folarin Balogun (20) celebra tras anotar el primer gol de Estados Unidos en el partido contra Bosnia en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Julio Cortez)

FIFA suspende la sanción de un partido a Balogun y podrá jugar con EEUU ante Bélgica

Aviones militares sobrevuelan el estadio de Filadelfia deurante el partido del Mundial entre Paraguay y Francia, el sábado 4 de julio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton)

Aficionados del Mundial celebran 250 años de independencia de EEUU en Filadelfia y Houston

Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Martinelli marca al final del descuento y Brasil vence a Japón 2-1 en el Mundial

Destacados del día

Embajadora cubana niega poder político de El Cangrejo pese a su oferta de negociar con Trump

Embajadora cubana niega poder político de El Cangrejo pese a su oferta de negociar con Trump

ALERTAN sobre posible colapso TOTAL de Cuba en JULIO tras nuevo Apagón Nacional

ALERTAN sobre posible colapso TOTAL de Cuba en JULIO tras nuevo Apagón Nacional

El Cangrejo se presenta como heredero de la dictadura cubana ¿QUE PASARA CON DIAZ-CANEL?

El Cangrejo se presenta como heredero de la dictadura cubana ¿QUE PASARA CON DIAZ-CANEL?

Cuba sigue en apagón general casi 24 horas después del colapso total del sistema eléctrico nacional

Cuba sigue en apagón general casi 24 horas después del colapso total del sistema eléctrico nacional

Familia de cubano muerto bajo custodia de ICE demanda más de un millón de dólares en Texas

Familia de cubano muerto bajo custodia de ICE demanda más de un millón de dólares en Texas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter