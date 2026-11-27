Alexander Medina, el técnico uruguayo de Estudiantes La Plata, dirige el último entrenamiento antes de la final de la Copa Libertadores contra Palmeriras de Brasil en Montevideo, Uruguay, viernes Nov. 27, 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

El conjunto argentino fue campeón en 1968, 1969, 1970 y 2009. De conseguir un quinto trofeo, se convertirá en el tercer equipo sudamericano más ganador del certamen continental junto a Peñarol de Uruguay y detrás de Independiente (7) y Boca Juniors (6).

“La Libertadores para Estudiantes es sinónimo de algo especial. Me lo hicieron saber cuando llegué (en febrero)”, dijo Medina el viernes en conferencia de prensa. “Hubo un convencimiento grande dentro del grupo de que podíamos y que teníamos con qué. Vamos a tratar de estar a la altura, creo mucho en mis futbolistas. Eso nos trajo hasta acá: creer”.

Osvaldo Zubeldía está en el podio como mentor del primer tricampeón en la historia de la competencia entre 1968 y 1970. Casi cuatro décadas después, Alejandro Sabella guió al club argentino a su cuarto trofeo.

Ahora es el “Cacique” Medina quien puede colgarse la misma medalla, sin historia como jugador del club y con un recorrido previo como entrenador bastante irregular por equipos de su país, Brasil, Argentina y España.

“En este estadio, en esta cancha, se inició mi sueño como futbolista. Es muy espacial para mi”, comentó Medina, ex artillero de Nacional de Uruguay, entre otros equipos. "El Centenario para Estudiantes está marcado a fuego porque fue la conquista de su primera Libertadores (en 1968 ante Palmeiras) y venir a este lugar es reconfortante”.

La Celeste, un sueño que puede esperar

Ganar la Libertadores perfilaría a Medina como un firme candidato a dirigir la selección de Uruguay, que actualmente está bajo el mando interino de Diego Forlán.

“La selección es un objetivo mayor en el futuro. No lo pienso en el corto plazo”, dijo Medina al respecto. “Forlán lo está haciendo bien, hay que darle tiempo para que trabaje e implemente su forma de jugar”.

Carrillo: “Nuestra fortaleza es querer tanto la copa”

El capitán de Estudiantes, Guido Carrillo, elogió “el poderío de Palmeiras”, que alcanzó su cuarta final en los últimos seis años, de las cuales ganó en 2020 y 2021. Pero opinó que sus compañeros tienen un plus de cara a la final.

“Sabemos el significado que tiene la Libertadores en este club. El hecho de vivirlo así es lo que nos ha dado la fortaleza para enfrentar ciertas situaciones y superarlas. Nuestra fortaleza es quererla tanto”, detacó el artillero, surgido de la cantera de Estudiantes y que regresó tras ocho años en distintos clubes de Europa.

“Cambiaría todo” por ganar la Libertadores, admitió Carrillo. “Porque sé lo que significa para el club, para la gente y para mi familia”.

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FUENTE: AP