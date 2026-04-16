Médico argentino se desvincula de muerte de Maradona durante juicio que tiene a otros 6 acusados

Fanáticos del fallecido futbolista Diego Maradona se concentran frente al juzgado el primer día del juicio contra su equipo médico por presunto homicidio por negligencia en San Isidro, Argentina, el martes 14 de abril de 2026. (Foto AP/Rodrigo Abd) AP

“Soy inocente y lamento mucho su muerte”, dijo Luque, uno de los principales acusados en el proceso que encabeza un tribunal federal de la localidad bonaerense de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires. Luque oficiaba de médico de cabecera de Maradona al momento de su deceso.

El excapitán de la selección que conquistó el Mundial en 1986 falleció de un ataque cardiaco el 25 de noviembre de 2020, mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa situada en las afueras de Buenos Aires. Allí el exfutbolista, entonces de 60 años, intentaba recuperarse de una cirugía practicada dos semanas antes en una clínica para removerle un hematoma subdural.

Los siete acusados están imputados de homicidio simple por dolo eventual, que es cuando el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño, pese a lo cual continúa con la acción. Se castiga con una pena máxima de 25 años de prisión.

Los procesados encaran desde el martes un segundo juicio casi un año después de que un primer proceso judicial fuera declarado nulo al descubrirse la conducta indebida de una jueza integrante del tribunal que entonces estaba a cargo.

En la audiencia del jueves, Luque negó haber sido quien decidiera las medidas que debían implementarse para la recuperación de Maradona luego de la cirugía. “Nunca hablé con ningún enfermero de una internación domiciliaria porque soy neurocirujano y no estaba a cargo de esa internación domiciliaria”, afirmó.

“En cuanto a la injerencia de ‘Luque decide todo, hace todo’, yo soy neurocirujano subespecializado en columnas”, afirmó el imputado sobre el acotado papel que habría tenido sobre la salud del astro.

El fiscal Patricio Ferrari había criticado el martes las condiciones de la internación domiciliaria. Sostuvo que en esa vivienda “un grupo de improvisados incumplieron todos los deberes a su cargo” y “abandonaron a su suerte” a Maradona “condenándolo a la muerte”.

En otro momento Luque afirmó que desde 2007 el exfutbolista no recibía medicación para sus problemas cardiacos. “Y en ese momento el doctor que estaba acompañando al paciente fue (Alfredo) Cahe, no yo”.

Cahe —ya fallecido— fue el médico personal del exfutbolista durante décadas y se mostró crítico con el equipo que lo atendió durante sus últimas semanas con vida.

El neurocirujano también rechazó que Maradona hubiera sufrido una larga agonía, tal como señaló un informe oficial de unos 20 peritos. “Se habló de edema de pulmón, agonía de mínimo de 12 horas y es insólito", sostuvo Luque.

Sobre la foto de Maradona muerto que se conoció en 2025, afirmó que la enorme hinchazón que presentaba su cuerpo no obedecía a una condición “no alertada” por los profesionales, sino a las maniobras de reanimación practicadas al Diez minutos antes y después de fallecer.

“Estuvo reanimado al menos una hora, lo reaniman, paran un segundo, y por pedido de la familia lo vuelven a reanimar; quién sabe las alteraciones que produce eso en el cuerpo”, agregó.

Además de Luque, otros acusados son la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y los médicos Nancy Forlini y Pedro Di Spagna; también el representante de la empresa que ofrecía el servicio de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. Todos ellos cumplieron algún papel en la internación domiciliaria del exfutbolista.

Luque declaró ante el tribunal —aunque había aclarado que no iba a contestar preguntas de los jueces—luego de que su defensa lo solicitara temprano en la mañana, lo que generó un momento de tensión con los abogados querellantes y los magistrados.

Finalmente el presidente del tribunal y sus dos colegas dieron luz verde al pedido considerando que es uno de los derechos de cualquier imputado. Al mismo tiempo pospusieron las declaraciones de tres testigos para el próximo martes, entre ellas las de Giannina Maradona, una de dos hijas mayores del exfutbolista.

Ambas declararon en el pasado proceso que Luque recomendó la internación domiciliaria y que durante la misma vieron a su padre muy descuidado.

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En esta nota colaboró la periodista de AP Almudena Calatrava

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FUENTE: AP