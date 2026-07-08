Medias Rojas vencen 5-0 a los Medias Blancas para su quinta victoria consecutiva

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Anthony Seigler (48), de los Medias Rojas de Boston, anota con un wild pitch de Davis Martin, abridor de los Medias Blancas de Chicago, mientras el receptor Kyle Teel busca evitarlo durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 8 de julio de 2026, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Boston ganó 10 de 12 y 13 de sus últimos 18.

Bennett (4-3) ha permitido más de dos carreras apenas dos veces en ocho aperturas. Ponchó a cuatro y dio una base por bolas.

Cheng bateó un sencillo productor en la tercera entrada para darle a los Medias Rojas una ventaja de 1-0, y Ceddanne Rafaela remolcó a Cheng dos bateadores después.

Anthony Seigler anotó gracias a un lanzamiento descontrolado de Davis Martin (9-4), pero Seigler salió del juego tras una colisión con el receptor Kyle Teel en el plato.

El venezolano Willson Contreras, quien se comprometió a participar en el Derby de Jonrones antes del juego, también abandonó el partido por una lesión. Se pegó un foul en el pie izquierdo; al principio se mantuvo en el juego, pero fue retirado con un out en la parte baja de la tercera.

Carlos Narváez, también de Venezuela, conectó un sencillo impulsor propio y Cheng sumó su segunda carrera producida de la noche en la cuarta.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP