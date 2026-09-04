Medias Rojas superan 1-0 a Orioles con jonrón de Gasper; se vacían las bancas en 8vo inning

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Las bancas se vacían durante un altercado en el juego del viernes 4 de septiembre de 2026 entre los Orioles de Baltimore y los Medias Rojas de Boston (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Gasper suma ahora ocho jonrones esta temporada, todos en sus últimos 16 juegos.

El venezolano Suárez (6-4) ponchó a tres y dio una base por bolas. Los cinco hits que permitió fueron sencillos.

Por su lado, el cubano Aroldis Chapman lanzó el noveno para conseguir su 32do salvamento de la temporada y el 399no de su carrera. Boston mejoró a 2-0 en esta serie de cuatro juegos.

Las bancas y los bullpens se vaciaron en el octavo capítulo, después de que el relevista de Boston Garrett Whitlock indujo al cubano Luis Robert Jr. a una doble matanza que terminó el episodio, y el campocorto de los Trevor Story pareció molestarse por el deslizamiento de Blaze Alexander en segunda base.

Gasper conectó dos de los cuatro hits ante el abridor de los Orioles Shane Baz (5-15). Su batazo de la primera entrada, ante una recta al primer lanzamiento de Baz, envió la pelota por encima de una pantalla y prolongó una de las rachas de poder más inesperadas del béisbol.

Antes de ser convocado desde la sucursal de la Triple-A en Worcester el 16 de agosto, Gasper, de 30 años, sólo había conectado dos jonrones en 240 turnos al bate en su carrera.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP