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Medias Rojas ponen a Rafaela en lista de lesionados 10 días por distensión de cuádriceps

BALTIMORE (AP) — El jardinero de los Medias Rojas de Boston, Ceddanne Rafaela, fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por una distensión en el cuádriceps derecho.

El jardinero de los Medias Rojas de Boston, Ceddanne Rafaela, observa su sencillo de dos carreras impulsadas durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Marineros de Seattle, el lunes 31 de agosto de 2026, en Boston. (Foto AP/Charles Krupa)
El jardinero de los Medias Rojas de Boston, Ceddanne Rafaela, observa su sencillo de dos carreras impulsadas durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Marineros de Seattle, el lunes 31 de agosto de 2026, en Boston. (Foto AP/Charles Krupa) AP

Boston hizo el anuncio el domingo antes de completar una barrida de cuatro juegos sobre los Orioles de Baltimore con una victoria por 3-1. La medida es retroactiva al 3 de septiembre.

Los Medias Rojas llamaron al infielder/jardinero Nate Eaton desde Triple-A Worcester para completar el roster.

Rafaela batea para .282 con 32 dobles, tres triples, 16 jonrones, 70 carreras impulsadas y 67 carreras anotadas. Este año obtuvo su primera selección al Juego de Estrellas en su carrera.

Firmado por Boston como agente libre internacional en julio de 2017, el oriundo de Curazao ha bateado para .258 con 49 jonrones en 471 juegos de Grandes Ligas en su carrera, todos con los Medias Rojas.

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FUENTE: AP

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