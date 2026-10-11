Medias Blancas se olvidan de la ofensiva y quedan eliminados de la serie divisional

El primera base de los Medias Blancas de Chicago Munetaka Murakami y el catcher Kyle Teel observan la octava entrada del quinto juego de la serie divisional de la Liga Americana ante los Guardianes de Cleveland el sábado 10 de octubre del 2026. (AP Foto/Phil Long) AP

Tras ganar los dos primeros juegos de la serie divisional de la Liga Americana contra Cleveland, Chicago se ponchó 21 veces y apenas consiguió tres hits en la derrota 2-0 la noche del sábado, resultado que clasificó a los Guardianes a la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra Tampa Bay.

El dominicano José Ramírez conectó un jonrón de dos carreras ante Sean Burke en la cuarta entrada, y los Medias Blancas se convirtieron en el cuarto equipo en la historia de las Grandes Ligas en perder una serie divisional después de ganar los dos primeros juegos como visitante.

Los 21 ponches de Chicago fueron la mayor cantidad en un juego de no más de nueve entradas, en la campaña regular o postemporada, según el Elias Sports Bureau.

Munetaka Murakami y Andrew Benintendi se poncharon cuatro veces cada uno, y Teel y Chase Meidroth lo hicieron tres veces por cabeza.

“Mi intención era ganar este juego, ganar esta serie y volar a Tampa”, comentó Munetaka Murakami, primera base de los Medias Blancas, a través del intérprete Kenzo Yagi. “Obviamente es decepcionante. Al perder este, hay mucho que aprender”.

Chicago se convirtió en el primer equipo en llegar a los playoffs después de tres temporadas consecutivas con 100 derrotas y barrieron a Houston en la ronda de comodines para lograr su primera victoria en una serie de postemporada desde su campeonato de la Serie Mundial de 2005.

Ramírez conectó el jonrón con una knuckle-curve de Burke que estaba a 0,74 pies sobre el suelo.

“Hizo el lanzamiento correcto en el lugar correcto. Fue una pelota en la tierra y él simplemente la sacó”, explicó Teel.

El lanzamiento con el que Ramírez pegó el jonrón fue el batazo más bajo convertido en cuadrangular en un juego de postemporada desde que MLB Statcast comenzó a registrar datos en 2008.

“Obviamente, todo se redujo a un lanzamiento y a un error que cometí hoy”, reconoció Burke. “Es un jugador realmente bueno. Probablemente algún día estará en el Salón de la Fama. Pero es frustrante”.

Chicago superó a Cleveland 7-3 en los dos primeros juegos y conectó más hits que los Guardianes (12-7(. En los últimos tres juegos, Cleveland tuvo ventaja de 20-8 en carreras y superó en hits a los Medias Blancas 27-17.

Los bateadores de Chicago se poncharon 75 veces, un récord en una serie divisional, y batearon para .194 con corredores en posición de anotar, al irse de 1 en 18 en los últimos dos juegos. Los Medias Blancas llenaron las bases en la sexta entrada antes de que Erik Sabrowski relevara a Williams y ponchara a Murakami.

“En los últimos juegos, hubo algunas oportunidades. Duele porque esto es una familia, una hermandad la que tenemos aquí”, afirmó Meidroth. “Queríamos ganar por nosotros y por nuestros aficionados. Hombre, no hay mejor lugar para jugar que Chicago y queríamos seguir”.

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FUENTE: AP