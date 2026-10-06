Medias Blancas buscan eliminar a Guardianes en casa, en la serie divisional de la Liga Americana

El dominicano José Ramírez, de los Guardianes de Clevaland, se marcha tras una conferencia de prensa, el martes 6 de octubre de 2026 en Chicago (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Ha pasado mucho tiempo. Y los Guardianes de Cleveland no tienen absolutamente ningún interés en ser los rivales cuando termine esa racha.

Chicago lidera a Cleveland por 2-0 en su serie divisional de la Liga Americana, al mejor de cinco, de cara al tercer juego el miércoles en Rate Field. Los Medias Blancas esperan avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde 2005, mientras que los Guardianes buscan dar un paso hacia una remontada notable.

“Para nosotros, la mentalidad es muy clara: tenemos que ganar otro juego porque no tenemos el lujo de perder otro”, indicó José Ramírez, antesalista dominicano de los Guardianes.

Es la primera fecha de playoffs en casa para Chicago desde 2021, lo que marca otro momento en una temporada sorprendente después de perder un total de 324 juegos en los tres años anteriores. El equipo está animando a sus aficionados a vestirse de negro como parte de su temática de “apagón”.

“Creo que va a ser un gran ambiente. No creo que sea algo a lo que estemos acostumbrados o que hayamos vivido este año", indicó Bryan Hudson, relevista de los Medias Blancas. "Creo que va a ser increíble. Creo que todos los muchachos van a tener un extra de adrenalina”.

Chicago mejoró mucho en casa esta temporada, con marca de 48-33 después de terminar con récord de 33-48 en el Rate Field en 2025. Ganó cuatro de sus seis juegos como local contra Cleveland en la temporada regular.

Mientras que para la mayoría de los Medias Blancas esto es territorio nuevo, los Guardianes están en los playoffs por tercer año consecutivo. Los campeones de la División Central de la Liga Americana fueron mejores como visitantes (44-37) que en casa (41-40) esta temporada.

“Siempre me gusta jugar de visitante cuando hay una multitud emocionante y ruidosa, y anticipo que será exactamente eso. Y nuestros muchachos han jugado en este ambiente una y otra vez, ya sea en postemporadas anteriores o en juegos de temporada regular", relató Stephen Vogt, mánager de los Guardianes, "Así que esperamos una multitud ruidosa y hostil que nos esté diciendo muchas cosas desde detrás del dugout, y eso nos gusta”.

Cada equipo utilizará a un abridor nominal. El zurdo Sean Newcomb abre por Chicago, y el derecho panameño Daniel Espino sube al montículo por Cleveland.

Los Medias Blancas han dependido de sus relevistas para ganar sus primeros cuatro juegos de playoffs este año. Son el único equipo de las Grandes Ligas en la era moderna cuyo bullpen ha lanzado cinco o más entradas, ha ponchado a cinco o más bateadores y se ha acreditado la victoria en cuatro juegos consecutivos, de temporada regular o postemporada, según Stats Perform.

Newcomb trabajó dos entradas sin permitir carreras después de que Anthony Kay consiguió el primer out para Chicago durante una victoria 4-3 el lunes, en el segundo juego.

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FUENTE: AP