Medias Blancas amplían planes para regalar gorras con temática del papa León

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El equipo anunció el viernes que repartirás gorras con temática papal a todos los aficionados que asistan a su juego del 11 de agosto contra Cincinnati. El artículo promocional originalmente estaba limitado a los aficionados que habían comprado boletos especiales para la noche temática.

“Los aficionados han hablado y, a diferencia de algunas de nuestras promociones con cantidades más limitadas, la Gorra papal de los Medias Blancas es una que creemos que todos los aficionados deberían tener la oportunidad de llevarse a casa", dijo Brooks Boyer, director de ingresos y mercadotecnia del equipo, en un comunicado.

"Vimos la promoción como una forma creativa de celebrar a uno de los aficionados más populares de la franquicia y, por la abrumadora respuesta que recibimos, los aficionados de los Medias Blancas sin duda estuvieron de acuerdo”, agregó.

Las gorras tienen la forma de la mitra del papa, con el logotipo de la media del equipo en el centro. Los Medias Blancas indicaron que los aficionados que ya habían comprado los boletos especiales recibirán la gorra y un artículo adicional.

El papa, el ex Robert Prevost, asistió al juego inaugural de la Serie Mundial de 2005 en Chicago contra Houston y vio cómo su querido equipo venció a los Astros 5-3 rumbo a una barrida en cuatro juegos y su primer título desde 1917.

Los Medias Blancas presentaron en mayo una instalación gráfica cerca del asiento que rinde homenaje al papa León y a ese momento. La obra de arte en forma de pilar muestra al papa León XIV saludando con la mano, junto con una imagen de la transmisión televisiva del futuro papa sentado con su buen amigo Ed Schmit y el nieto de este, Eddie.

Rate Field fue sede en junio de un evento que honró su elección como el primer papa estadounidense. Un mes después, en una ceremonia previa al juego que rindió homenaje al equipo de 2005, a Paul Konerko —ídolo del equipo— le entregaron un jersey firmado por el papa, un regalo de un número 14 a otro. El papa León rompió el protocolo del Vaticano al ponerse una gorra de los Medias Blancas el año pasado. En octubre, le gritó “perdieron” a alguien que gritó “vamos Cachorros”. Y hace unas semanas, le hizo un gesto de pulgar arriba a alguien que exclamó: “¡Dios bendiga a los Medias Blancas!” ___ Deportes AP: https://apnews.com/deportes FUENTE: AP