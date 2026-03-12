Medellín supera 2-1 a Juventud y se queda con último boleto a fase de grupos de Copa Libertadores

Tras el empate 1-1 registrado en el partido de ida de la tercera fase preliminar del torneo sudamericano, el equipo colombiano avanzó con un resultado global de 3-2.

Fydriszewski cabeceó un saque de esquina lanzado por Frank Fabra para evitar la definición por penales.

“Contento por la clasificación. Es merecida porque en Uruguay hicimos un gran partido y hoy nos sentimos cómodos en el segundo tiempo”, señaló el argentino Fydriszewski.

Medellín abrió el marcador a los 14 minutos con la anotación de Hayen Palacios. Juventud empató transitoriamente a los 25 a través de Federico Barrandeguy.

Medellín se unió a Barcelona, Deportes Tolima y Sporting Cristal, que esta semana habían conseguido su boleto a la fase de grupos.

Colombia completó el pleno tras la clasificación de Medellín y Tolima en la ronda previa, que se sumaron a Independiente Santa Fe y Junior.

Juventud, al igual que Carabobo, O’Higgins y Botafogo, continuará su participación internacional en la Copa Sudamericana.

El sorteo de la fase de grupos se realizará el 19 de marzo.

En el bombo 1 estarán los cabezas de serie Flamengo, vigente campeón, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

El bombo 2 estará conformado por Libertad, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario.

El bombo 3 lo componen Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo, La Guaira y Cusco.

En el bombo 4 figuran Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol y los cuatro equipos provenientes de la fase preliminar.

El calendario de seis fechas comenzará la semana entre el 7 y el 9 de abril. Se extenderá hasta la última semana de mayo.

La final de la Copa Libertadores 2026 está prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.

En el estadio Atanasio Girardot, Medellín se adelantó antes del cuarto de hora con un remate de cabeza de Palacios tras un centro de Fydriszewski.

“Feliz por el triunfo y el gol”, dijo Palacios, que también marcó en la segunda fase preliminar contra Liverpool. “Conseguimos el primer objetivo, y ahora vamos a pelear porque estamos para grandes cosas”.

A los 16, Juventud perdió por lesión al zaguero Patricio Pernicone, quien fue reemplazado por Martín Cáceres, de 38 años y participante en cuatro Mundiales con la selección uruguaya, en la que quedó además campeón en la Copa América de 2011.

El cuadro charrúa, que competía por primera vez en la Copa Libertadores, igualó la eliminatoria con un tiro libre de Barrandeguy.

El lateral también había anotado con un libre directo en la ronda anterior frente a Guaraní.

En el cierre de la primera parte, Juventud estuvo cerca de adelantarse con un remate al travesaño por parte de Emmanuel Mas.

Medellín, dirigido por el técnico Alejandro Restrepo, respondió a los 55 con un tiro de John Montaño al palo.

La acción definitiva llegó a ocho minutos del final cuando Fydriszewski se adelantó a los zagueros dentro del área y cabeceó un centro de Fabra para colocar a Medellín en la fase de grupos.

Juventud quedó en inferioridad a los 88 por la lesión de Barrandeguy, que ocurrió cuando su equipo ya había agotado los cinco cambios.

En el tiempo de descuento, Ramiro Peralta dejó con nueve jugadores al elenco uruguayo tras ser expulsado por una agresión contra Halam Loboa.

