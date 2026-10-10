McLaren pide a Norris y Piastri que dejen atrás sus egos tras choque 'inaceptable' en Singapur

El británico Lando Norris de McLaren maniobra su auto en la carrera sprint del Gran Premio de Singapur el sábado 10 de octubre del 2026. (AP Foto/Vincent Thian) AP

Norris intentó un adelantamiento ambicioso sobre Piastri por el cuarto puesto en la última vuelta de la carrera sprint del sábado, pero tocó al australiano y ambos autos trompearon.

Norris cayó al octavo lugar y Piastri no terminó, lo que significó que McLaren sumó apenas un punto en la clasificación de constructores de la Fórmula 1 en lugar de nueve.

Tras lo que calificó como “un día muy largo, agotador y desafiante”, Andrea Stella indicó que abordó el incidente con Norris y Piastri.

“Muy simplemente, es inaceptable que dos McLaren se toquen en pista. Este es un principio fundamental de cómo competimos, y algo de lo que ambos pilotos son muy conscientes”, afirmó Stella.

“Les hemos recordado a nuestros pilotos que los intereses del equipo siempre deben estar primero, y eso no ocurrió hoy”.

Stella había dicho antes a Sky Sports que “no hay ego, no hay persona que sea más grande que el interés del equipo McLaren de F1. Esto se reiterará”.

Norris le dijo a la transmisión italiana de Sky que lo “regañaron” por el incidente. Antes había defendido la maniobra, al señalar que pensó que era un intento válido de adelantamiento.

Los comisarios no sancionaron a Norris por provocar una colisión, al determinar que “ambos pilotos habían contribuido al incidente”. Eso ocurrió después de que Norris les dijera a los comisarios que esperaba que Piastri dejara más espacio y Piastri comentó que le sorprendió el intento de adelantamiento de su compañero.

La clasificación fue otra decepción para McLaren, con el campeón defensor Norris en quinto y Piastri en séptimo.

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FUENTE: AP