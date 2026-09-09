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McIlroy dice que visita de Trump al Abierto de Irlanda traerá fuerte seguridad y otro ambiente

DOONBEG, Irlanda (AP) — Rory McIlroy afirma que la esperada visita del presidente Donald Trump al Abierto de Irlanda de esta semana plantea desafíos logísticos, y que el ambiente será diferente.

El golfista norirlandés Rory McIlroy ejecuta un golpe desde el séptimo fairway durante la ronda final del torneo de golf Tour Championship de la PGA, el domingo 30 de agosto de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Colin Hubbard)
El golfista norirlandés Rory McIlroy ejecuta un golpe desde el séptimo fairway durante la ronda final del torneo de golf Tour Championship de la PGA, el domingo 30 de agosto de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Colin Hubbard) AP

Un funcionario de la Casa Blanca manifestó el mes pasado que Trump planeaba asistir al torneo en su campo de golf de Doonbeg, en el condado de Clare, en la costa atlántica de Irlanda, que alberga el Abierto de Irlanda por primera vez.

Su viaje al campo requerirá medidas de seguridad adicionales, como ocurrió cuando asistió este año al Campeonato Cadillac en su campo Trump National Doral, cerca de Miami, y cuando asistió a la Ryder Cup de 2025 en Bethpage Black, en Nueva York.

“Creo que cuando el presidente en funciones de Estados Unidos visita cualquier lugar, se convierte en un desafío logístico”, comentó el miércoles McIlroy.

“Obviamente tienen que acordonar un área específica y asegurarse de que sea seguro para que él pueda entrar, y para toda la delegación, sea quien sea. En términos logísticos, supone un poco de desafío, pero estamos en una de sus propiedades, que amablemente nos ha facilitado para jugar un torneo de golf.

“Su presencia en el Abierto de Irlanda lo convierte en un evento verdaderamente internacional”, señaló McIlroy. “Eso atrae más atención y más miradas hacia el Abierto de Irlanda, y solo puede ser algo bueno”.

BBC Northern Ireland informó que Trump podría entregar el trofeo el domingo, como hizo en la Presidents Cup de 2017, al otro lado de la ciudad de Nueva York, durante su primer mandato.

De cualquier manera, McIlroy espera que el ambiente cambie.

“No sé cuál será el protocolo el sábado cuando llegue el presidente”, dijo. “¿Es un poco disruptivo para jugar? Absolutamente. Pero, de nuevo, hay protocolos por una razón, y lo único que podemos hacer es seguirlos y cumplirlos; y cuando estemos listos para volver a jugar, bajamos la cabeza y salimos a jugar”.

McIlroy confirmó que desempeñó un papel para que el Abierto de Irlanda se celebrara en Trump International. Tiene una base en Florida, conoce a Eric Trump y sus hijos van a la misma escuela.

McIlroy contó que el circuito europeo buscó su opinión sobre si Doonbeg sería adecuado para el evento. “Dije: ‘No he estado allí, pero por todo lo que se comenta, escucho que es un campo de golf muy, muy bueno, con alojamiento en el lugar. El Abierto de Irlanda no ha estado en esta parte del mundo en varios años, desde Lahinch en 2019. Creo que sería algo bueno’”.

Trump compró el campo de Doonbeg, que estaba bajo administración judicial, en 2014. Este será el segundo evento del circuito europeo en una propiedad de Trump. El Campeonato Nexo se disputó el mes pasado en su campo de golf de Aberdeen, Escocia.

El PGA Tour organizó un evento emblemático en el campo de Trump cerca de Miami, y la liga LIV Golf celebró un evento en Trump National, en Nueva Jersey. El único torneo al que Trump no asistió en uno de sus campos este año fue el de Aberdeen.

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Vea aquí la cobertura completa de golf de AP

FUENTE: AP

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