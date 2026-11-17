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El delantero de los Timberwolves de Minnesota, Jaden McDaniels (3), busca lanzar un tiro ante el guardia de los Trail Blazers de Portland, Damian Lillard, durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA, el martes 17 de noviembre de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Michael Turner) AP

Portland lideró durante casi todo el cuarto periodo antes de que los Wolves montaran una remontada furiosa. Ayo Dosunmu anotó un triple decisivo con 50 segundos restantes para recortar la ventaja a 105-104, preparando el gran tiro de McDaniels. Damian Lillard, de Portland, tuvo una oportunidad para un tiro ganador, pero Trey Lyles, de Minnesota, lo bloqueó con un segundo por jugar.

Los equipos también jugaron el lunes, con victoria de los Wolves por 106-98.

Dosunmu lideró a todos los anotadores con un máximo de temporada de 30 puntos para marcar el ritmo de la ofensiva de Minnesota. La canasta ganadora de McDaniels le dio 22 puntos en el partido, mientras que LaMelo Ball aportó 18 puntos y nueve asistencias para los Wolves.

Lillard encestó 5 de 11 desde larga distancia y terminó 8 de 19 en tiros de campo para liderar a los Blazers con 25 puntos. Jrue Holiday sumó 23 saliendo desde la banca.

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FUENTE: AP