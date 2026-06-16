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Mbappé no perdona: Firma doblete y Francia vence 3-1 a Senegal en el Mundial

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Tenía que ser Kylian Mbappé, con goles. Con récord.

El francés Kylian Mbappé celebra después de anotar el primer gol de su equipo en el partido entre Francia y Senegal por el Grupo I del Mundial, el martes 16 de junio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Frank Franklin II)
El francés Kylian Mbappé celebra después de anotar el primer gol de su equipo en el partido entre Francia y Senegal por el Grupo I del Mundial, el martes 16 de junio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

El astro de Francia se estrenó en su tercera Copa del Mundo tal y como culminó hace cuatro años.

Mbappé dejó atrás a Pelé y Lionel Messi con 14 goles en los mundiales al facturar el martes un doblete en la victoria 3-1 de Les Bleus sobre Senegal en el pistolazo de salida del Grupo I.

Bradley Barcola salió de la banca y firmó el otro gol de Francia, que fue de menos a más ante un rival africano que pagó caro el desperdiciar dos ocasiones clarísimas en la primera parte.

Después de un jugada armada por Jules Koundé y Michael Olise por la banda derecha, Mbappé anticipó al zaguero Kalidou Koulibaly y definió cruzado de primera para abrir el marcador a los 66 minutos.

Barcola ingresó a los 80 y dos minutos después gritó el gol al capitalizar un pase en profundidad de Adrien Rabiot. Barcola picó el balón por encima para su cuarto gol con la selección que le dio un respiro a la dos veces campeona del mundo..

Ibrahim Mbayé inyectó tensión al acto final del encuentro en una tarde soleada en Nueva Jersey al marcar a los cinco minutos del tiempo añadido.

Pero Mbappé se encargó de calmar los nervios con un zapatazo de larga distancia que se coló justo por debajo del travesaño.

En su tercer Mundial y con 27 años de edad, Mbappé quedó un gol por delante de Messi y su compatriota Just Fontaine. Ahora está empatado con el alemán Gerd Müller, y únicamente escolta al brasileño Ronaldo (15) y alemán Miroslav Klose (16) en la lista histórica en Mundiales.

Mbappé también quedó en soledad como el máximo anotador de la selección francesa al llegar a los 58 conquistas, una más que Olivier Giroud.

En su primer Mundial, Mbappé irrumpió a lo grande para ayudar a Francia a conquistar su segunda copa en 2018. Alcanzó la final en Qatar 2022, firmando tres goles en la final que su equipo perdió ante Argentina.

Irak y Noruega, los otros equipos del grupo, se enfrentan por la noche. La llave es probablemente la más pareja de la primera ronda de un Mundial ampliado a 48 selecciones.

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Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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