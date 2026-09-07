Mbappé aspira a su primer Balón de Oro: "Puede ser un buen año para ganarlo"

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El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé se cuelga del poste durante el partido contra Málaga en La Liga de España, el domingo 30 de agosto de 2025, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández) AP

El astro francés se xpresó optimista después de conquistar por segunda vez consecutiva la Bota de Oro del Mundial, con 10 goles, la mayor cifra en 56 años. También superó a Lionel Messi como el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, con 22. Además, marcó 42 goles en 44 partidos con el Real Madrid, aunque el club terminó la temporada pasada sin un gran trofeo.

“Claro que pienso que puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro, pero son los periodistas los que van a votar para quién piensen que es el mejor jugador del mundo”, afirmó el lunes.

El premio se entregará el 26 de octubre en Londres. El Balón de Oro masculino del año pasado lo ganó Ousmane Dembélé después de que el Paris Saint-Germain conquistara su primer título de la Liga de Campeones.

“Cuando juegas en el Real Madrid, el mejor club del mundo, la gente te asocia a los premios”, expresó. “Mucha gente en la calle me habla del Balón de Oro, que es un premio que para cada jugador es un tema muy positivo”.

“He hecho mucha historia este verano en la competición más importante de este deporte y tengo la sensación de que es un buen año para eso (ganarlo), pero queda mucho tiempo y la gente tiene la libertad de votar para quien piensan es el mejor jugador del mundo”, agregó.

Otros candidatos fuertes incluyen al delantero inglés. Harry Kane (61 goles en 51 partidos con el Bayern Múnich). También están los campeones mundiales españoles Rodri Hernández y Lamine Yamal.

Su mejor resultado en la votación fue el tercer lugar en 2023. Habló antes del debut del Real Madrid en la Liga de Campeones contra el Inter de Milán en Madrid el martes. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP