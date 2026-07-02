Máximo tribunal de la UE rechaza apelación de Google a multa antimonopolio de $4.500 millones

Compartir en:









ARCHIVO – Un hombre camina frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, el 5 de octubre de 2015. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert, Archivo) AP

El caso ha estado empantanado en los tribunales desde que la Comisión Europea anunció la multa en 2018. Pero la desestimación hecha el jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea marca el final de ese proceso.

“Se desestima el recurso interpuesto por Google y su empresa matriz Alphabet contra la sentencia del Tribunal General, confirmándose así la sanción impuesta por el abuso de una posición dominante de Google Search en el contexto del sistema operativo Android”, escribieron en su fallo los jueces, con sede en Luxemburgo.

Google había argumentado previamente que Android, un sistema operativo gratuito y de código abierto, ha permitido ofrecer teléfonos de bajo costo y ha impulsado la competencia con su principal rival, Apple. Android es el sistema operativo móvil más popular, superando incluso al iOS de Apple.

La multa es una de las tres sanciones antimonopolio que la Comisión Europea impuso a Google entre 2017 y 2019, las cuales suman más de 8.000 millones de dólares, situando al bloque de 27 países a la vanguardia del impulso global para poner freno a los gigantes tecnológicos.

Desde entonces, la comisión ha ampliado su ofensiva contra los gigantes digitales con más investigaciones antimonopolio dirigidas a Amazon, Apple y Facebook, y con nuevas normas de gran alcance destinadas a restringir a las mayores empresas digitales.

Agustín Reyna, director general de la Organización Europea de Consumidores, celebró el fallo del tribunal y afirmó que la Unión Europea necesita más regulación similar a la Ley de Mercados Digitales para “cortar de raíz las prácticas desleales” y proteger a los consumidores.

“La sentencia de hoy envía un mensaje muy claro: las empresas dominantes no pueden usar su poder para excluir a la competencia y limitar las opciones de los consumidores”, manifestó Reyna. “Hoy es una gran victoria para Europa”. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP