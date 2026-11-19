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ARCHIVO - El ex primer ministro de Corea del Sur Han Duck-soo (centro), llega a la Corte Central de Distrito de Seúl para una vista de sentencia en un caso de insurrección, en Seúl, el 21 de enero de 2026. (Chung Sung-Jun/Pool Foto vía AP, archivo) AP

Han había sido condenado por ayudar al destituido presidente Yoon Suk Yeol a legitimar el decreto al conseguir su aprobación en una reunión del gobierno.

El tribunal determinó el jueves que la fiscalía no había probado el caso de manera suficiente.

El caso de Han será devuelto ahora al Tribunal Superior de Seúl, que en mayo lo condenó a 15 años de prisión.

La Corte Suprema confirmó una pena de cuatro años de prisión para la esposa de Yoon, Kim Keon Hee, por cargos de corrupción, incluyendo manipulación del precio de acciones y soborno.

Han y Kim, que están en prisión, no estuvieron presentes en la lectura del fallo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP