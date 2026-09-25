Máximo clérigo saudí insta a las tropas a defenderse de los hutíes y otras noticias en Oriente Medio

Las guerras en Irán y Gaza han dominado la agenda en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde está previsto que los líderes de Irak, Líbano y Egipto intervengan más tarde en el día.

Ante la escalada de ataques contra instalaciones petroleras, ciudades y barcos frente a la costa de Arabia Saudí, la máxima autoridad religiosa del reino pidió a los soldados que estén preparados para defender el país de los rebeldes hutíes de Yemen, que cuentan con el respaldo de Irán.

El enérgico comunicado del gran muftí, el jeque Saleh al-Fawzan —que normalmente evita pronunciarse sobre política en un país que ejerce una enorme influencia entre los musulmanes de todo el mundo—, es un mensaje poco habitual sobre el conflicto en curso en Oriente Medio por parte de la principal autoridad religiosa del reino.

Al-Fawzan dirigió su mensaje a los soldados que defienden las fronteras y a los miembros de la coalición liderada por Riad que lucha contra los hutíes en Yemen, salpicándolo con versículos del Corán y edictos religiosos.

“Proteger a esta gran nación, resguardar sus fronteras, defenderla de la agresión y castigar a quienes quieran dañar un solo palmo de ella es uno de los mayores deberes (...) en el que se sacrifican vidas por la causa de Dios”, manifestó. La Agencia de Prensa Saudí difundió el comunicado el jueves por la noche.

Arabia Saudí dijo que interceptó varios misiles lanzados contra su territorio, pero ha tenido dificultades, junto con sus aliados, para contener a los hutíes.

Dos soldados israelíes mueren en Gaza

El ejército de Israel reportó que dos de sus soldados fallecieron el jueves en el norte de Gaza mientras inspeccionaban un dron israelí que sin detonar cerca de un puesto militar. Son las primeras bajas militares israelíes en el sitiado enclave palestino en meses.

El dron explotó cuando los soldados se acercaron a él, explicó el ejército el viernes. Fueron trasladados a un hospital, donde se confirmó su muerte.

El ejército calificó la explosión como “un grave incidente de seguridad” e identificó a los soldados como Ofek Moalem y Nadav Kali. El accidente estaba bajo investigación, añadió.

Cinco soldados israelíes han muerto en la Franja desde la entrada en vigor, el pasado octubre, de un alto el fuego que busca frenar la guerra que libran desde hace casi tres años Israel y el grupo insurgente Hamás.

Aunque los combates más intensos han disminuido, hay fuego israelí casi a diario. Las fuerzas de Israel han lanzado repetidos ataques aéreos y con frecuencia disparan contra palestinos cerca de zonas bajo control militar, y han se han cobrado la vida de 1.408 personas, de acuerdo con funcionarios de salud gazatíes.

Hospitales en Yemen, desbordados ante la reanudación de la guerra

El costo humano de la reanudación de las hostilidades en Yemen va más allá del campo de batalla y desborda un sistema de salud ya golpeado por años de guerra.

Más de 130.000 personas han huido de sus hogares a medida que se intensifican los combates entre los hutíes, respaldados por Irán, y las fuerzas gubernamentales, que cuentan con el apoyo de Arabia Saudí. Menos del 10% de los centros de salud en las zonas afectadas están equipados para brindar la atención traumatológica que necesitan los heridos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

Los años de guerra han limitado enormemente la capacidad de los hospitales yemeníes. Los niños comparten camas en urgencias, a mujeres embarazadas se les niega la atención en centros de salud y los suministros médicos se están agotando.

La última ronda de combates comenzó en julio después de que los hutíes declararan un bloqueo a los barcos saudíes en el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, lo que aumentó la presión sobre el comercio mundial, ya afectado por la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Exjefe de UNRWA defiende el papel de la agencia en Gaza

La agencia de Naciones Unidas para los palestinos se ha reunido entre bastidores con responsables de la Junta de Paz creada por Estados Unidos, aunque la entidad ha declarado que la UNRWA no tendrá ningún papel en el futuro de Gaza.

Públicamente, la UNRWA no ha sido incluida en la planificación de la Junta para el futuro del territorio tras la guerra. Pero Philippe Lazzarini, el último jefe de la agencia, dijo a The Associated Press que los miembros de un comité tecnocrático palestino tienen claro que quieren trabajar con ella.

“Saben que si hoy se elimina por completo a la agencia, podría tener un impacto devastador adicional sobre la población”, manifestó Lazzarini.

Esta dinámica subraya lo importante que sigue siendo la UNRWA para abordar la crisis humanitaria en la Franja durante el frágil alto el fuego, incluso aunque Israel haya tratado de marginarla. Israel alega que la agencia ha sido infiltrada por insurgentes de Hamás, afirmaciones que la Corte Internacional de Justicia dijo que no se han corroborado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP