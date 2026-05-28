Matthew Perry: "Inyéctame una grande", cronología de sus últimos días

ARCHIVO - El actor Matthew Perry llega a la 64ª edición de los Premios Emmy en Los Ángeles el 23 de septiembre de 2012. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) AP

La investigación y el proceso judicial que siguieron durante 2 años y medio llegaron a su fin al dictarse sentencia el miércoles contra su asistente personal, Kenneth Iwamasa, quien le compró las drogas, le aplicó inyecciones y lo encontró muerto en el jacuzzi de la casa que compartían el 23 de octubre de 2023. La estrella de “Friends”, de 54 años, le había dicho a Iwamasa que le inyectara “una grande”.

A continuación, un repaso cronológico del final de la vida de Perry, basado en documentos de un tribunal federal, la investigación del médico forense y reportes de las autoridades.

Perry le pide a Iwamasa que lo ayude a conseguir ketamina ilegal. Trabajando con su médico habitual, Perry había estado recibiendo tratamientos legales de ketamina para la depresión, un uso heterodoxo pero cada vez más común del anestésico quirúrgico. Pero quería más. Más tarde, familiares de Perry dirían que conocían a Iwamasa desde hacía décadas y confiaban en él para ayudar a mantener sobrio al actor.

Tras enterarse por un paciente de que conocía a una persona prominente dispuesta a pagar mucho dinero por ketamina, el doctor Salvador Plasencia se reúne con Perry e Iwamasa en su casa del vecindario Pacific Palisades, en Los Ángeles. Plasencia le envía un mensaje de texto a un médico amigo, Mark Chavez, quien acepta conseguirle ketamina. “Me pregunto cuánto pagará este idiota”, le escribe Plasencia a Chavez. Más tarde ese mismo día, Plasencia regresa a la casa de Perry, donde Iwamasa le paga 4.500 dólares en efectivo por cuatro frascos. Plasencia le aplica dos inyecciones a Perry y le enseña a Iwamasa cómo hacerlo.

2 de octubre de 2023

Iwamasa le envía un mensaje de texto a Plasencia para pedir más ketamina, refiriéndose a ella en clave como “dr pepper”. Plasencia aparece, le aplica las inyecciones a Perry y deja más frascos.

4 de octubre de 2023

Iwamasa inyecta a Perry sin ayuda por primera vez. Le escribe al médico que había encontrado “el punto ideal” para introducir la aguja en su jefe, pero que probar distintos puntos en Perry hizo que se quedaran sin ketamina, y señala que necesitan más. Plasencia le envía un mensaje a Chavez para preguntarle si puede seguir suministrando la droga para que puedan convertirse en el proveedor “de cabecera” de Perry.

8 de octubre de 2023

En un encuentro nocturno en una plaza comercial de Santa Monica, Plasencia le vende a Iwamasa cuatro frascos de ketamina por 6.000 dólares en efectivo.

10 de octubre de 2023

Iwamasa lleva a Perry en auto a un estacionamiento público en Long Beach para reunirse con Plasencia. El médico les vende más ketamina y le aplica una inyección a Perry mientras está sentado en un auto. Ese mismo día, Perry le pregunta a una amiga por otras fuentes. Ella lo pone en contacto con Erik Fleming, un consejero de drogas con licencia que conoce y que había recaído en la adicción.

11 de octubre de 2023

Fleming le escribe a Iwamasa que puede conseguir ketamina de una traficante que conoce, Jasveen Sangha, a quien los fiscales apodan “La Reina de la Ketamina”. Fleming dice que ella solo trata “con gente de alto nivel y celebridades”.

12 de octubre de 2023

Plasencia va a la casa de Perry, donde le pagan 21.000 dólares en efectivo, parte de ese dinero correspondiente a compras previas de ketamina que le debían. Mientras está allí, le inyecta a Perry. El actor se queda rígido de inmediato y su presión arterial se dispara. El asistente contó que el médico le dijo: “no volvamos a hacer eso”.

13 de octubre de 2023

Perry recibe una muestra de la ketamina de Sangha y la prueba. Él e Iwamasa piden 25 frascos, por los que pagan 5.500 dólares a Sangha y otros 500 dólares a Fleming. Fleming los entrega en la casa de Perry un día después.

Alrededor del 20 de octubre de 2023

Perry recibe su último tratamiento legal de ketamina de su médico habitual.

La última semana

23 de octubre de 2023

Iwamasa paga 6.000 dólares a Fleming y Sangha por 25 frascos más de ketamina.

24 de octubre de 2023

Iwamasa le aplica a Perry entre seis y ocho inyecciones, una dosis diaria que continuaría hasta la muerte del actor.

25 de octubre de 2023

Fleming hace una tercera y última entrega de otros 25 frascos de ketamina por otros 6.000 dólares. Este lote incluye la dosis mortal.

27 de octubre de 2023

Con el suministro proveniente de Sangha, Perry e Iwamasa llevaban unas dos semanas sin contacto con Plasencia. Plasencia le envía un mensaje de texto a Iwamasa diciendo que tenía más para ofrecer: “Sé que mencionaste tomarte un descanso. He estado acumulando”.

El último día

28 de octubre de 2023

Alrededor de las 8:30 de la mañana, usando jeringas de Plasencia y ketamina de Sangha, Iwamasa le aplica una inyección a Perry.

Alrededor de las 11 de la mañana, Perry juega pickleball.

Alrededor de las 12:45 de la tarde, Iwamasa le aplica a Perry su segunda inyección del día, y el actor empieza a ver una película.

Alrededor de la 1:30 de la tarde, Iwamasa le aplica a Perry su tercera y última inyección del día mientras Perry está sentado en el jacuzzi de su patio trasero o cerca de él. Iwamasa recuerda que Perry le dijo: “Inyéctame una grande”. Iwamasa se va a hacer mandados.

Alrededor de las 4 de la tarde, Iwamasa regresa a casa y encuentra a Perry boca abajo en el jacuzzi. Los paramédicos llegan minutos después y declaran muerto a Perry. Cuando Iwamasa habla con la policía, no menciona el consumo ilegal de ketamina de Perry ni su papel en ello, y oculta pruebas relacionadas. Sangha y Fleming se enteran de la muerte de Perry y borran su historial de mensajes.

Las consecuencias

15 de diciembre

Se publica un informe de autopsia que señala que los efectos agudos de la ketamina fueron la causa principal de la muerte de Perry, y el ahogamiento una causa secundaria.

Enero de 2024

Se ejecuta una orden de registro en la casa de Perry e Iwamasa. A lo largo de varias entrevistas, el asistente admite su papel en el consumo ilegal de drogas de Perry. Señala a los investigadores a Fleming y les da información sobre Plasencia, a quien ya habían identificado.

Marzo de 2024

Se ejecuta una orden de registro en la casa de la hermana de Fleming, donde él se estaba quedando. Fleming entregó a Sangha a los fiscales y se convirtió en un testigo esencial junto con Iwamasa.

7 de agosto de 2024

Iwamasa se declara culpable de un cargo de conspiración para distribuir ketamina causando la muerte. Fue condenado después a tres años y medio de prisión.

8 de agosto de 2024

Fleming se declara culpable de un cargo de conspiración para distribuir ketamina y un cargo de distribución de ketamina con resultado de muerte. Fue condenado a dos años de prisión.

2 de octubre de 2024

Chavez se declara culpable de un cargo de conspiración para distribuir ketamina. Recibió ocho meses de arresto domiciliario.

23 de julio de 2025

Plasencia se declara culpable de cuatro cargos de distribución de ketamina. Recibió 2 años y medio de prisión.

3 de septiembre de 2025

Sangha se declara culpable de tres cargos de distribución de ketamina, un cargo de usar su casa para una operación de drogas y un cargo de distribución de ketamina con resultado de muerte. Recibió 15 años de prisión.

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Una versión de esta historia se publicó por primera vez el 16 de agosto de 2024.

FUENTE: AP