Matthew Brennan gana su 5ª etapa en la Vuelta con victoria al esprint en Sevilla

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El ciclista británico de 21 años ha sido imparable en los esprints y se convirtió en el primer corredor en lograr cinco triunfos de etapa en su debut en una gran vuelta desde que Fons De Wolf lo consiguió en la Vuelta de 1979.

Brennan, que compite para el equipo Visma-Lease a Bike, fue el más rápido en el desenlace y levantó la mano derecha con cinco dedos extendidos al cruzar la meta por delante de Jordi Meeus y Magnus Cort.

La etapa 17 llevó al pelotón de Dos Hermanas a Sevilla en un recorrido de 185 kilómetros (115 millas).

El líder de la general, Enric Mas, conservó su ventaja de 2 minutos y 6 segundos sobre Felix Gall. Primož Roglič está 4 segundos más atrás, en el tercer puesto.

La etapa del jueves es una contrarreloj de 32,1 km (20 millas) que podría ser clave para Roglič. La Vuelta termina el domingo en Granada.

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Vea aquí la cobertura completa de AP sobre deportes europeos FUENTE: AP