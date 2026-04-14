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Matt Crocker renuncia como director deportivo de la federación de Estados Unidos al filo del Mundial

NUEVA YORK (AP) — Matt Crocker renunció el martes como director deportivo de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, apenas dos meses antes del Mundial, para asumir un nuevo trabajo en Arabia Saudí.

ARCHIVO - Matt Crocker, director deportivo de la federación de fútbol de Estados Unidos, previo al partido amistoso entre Estados Unidos y Nueva Zelanda, el martes 10 de septiembre de 2024, en Cincinnati. (AP Foto/Jeff Dean)
ARCHIVO - Matt Crocker, director deportivo de la federación de fútbol de Estados Unidos, previo al partido amistoso entre Estados Unidos y Nueva Zelanda, el martes 10 de septiembre de 2024, en Cincinnati. (AP Foto/Jeff Dean) AP

La USSF (las siglas en inglés de la federación) informó que Crocker se marchaba para buscar una oportunidad internacional de fútbol no identificada. Una persona familiarizada con la decisión, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el nuevo empleo de Crocker no había sido anunciado, señaló que trabajará en Arabia Saudí. Fox fue el primer medio en informar sobre su contratación por parte de los saudíes.

La salida de Crocker fue una sorpresa, dado que Estados Unidos es coanfitrión del Mundial que comienza el 11 de junio y el contrato del técnico Mauricio Pochettino termina después del torneo. La USSF inaugurará el próximo mes su centro de entrenamiento y complejo de oficinas de 200 acres (aproximadamente 81 hectáreas) y 17 campos en Fayetteville, Georgia, un suburbio de Atlanta.

Dan Helfrich, contratado como director de operaciones de la federación de Estados Unidos en noviembre, “proporcionará supervisión ejecutiva y apoyo en todas las operaciones deportivas de la federación”, señaló la USSF en un comunicado. Helfrich trabajará con el subdirector deportivo Oguchi Onyewu —exdefensor de la selección nacional— y con Tracey Kevins, jefa de desarrollo de la selección juvenil femenina.

Crocker, de 51 años, fue contratado por la USSF en abril de 2023 tras desempeñarse como director de fútbol del club inglés Southampton desde febrero de 2020.

Supervisó las decisiones de volver a contratar a Gregg Berhalter como entrenador de la selección masculina en junio de 2023, de despedir a Berhalter en julio de 2024 tras la eliminación en la primera ronda de la Copa América y de contratar al argentino Pochettino en septiembre de ese año.

Crocker también recomendó contratar a Emma Hayes como entrenadora de la selección femenina a partir de la primavera de 2024. Hayes condujo al equipo femenino a la medalla olímpica de oro.

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