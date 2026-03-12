americateve

Massachusetts y organizadores del Mundial acuerdan fondos de seguridad para partidos

FOXBOROUGH, Massachusett, EE.UU. (AP) — El destino de los partidos del Mundial previstos para disputarse en Massachusetts este verano ya no está en el limbo.

ARCHIVO - El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se exhibe antes de una conferencia de prensa en el Rockefeller Plaza, el 16 de junio de 2022, en Nueva York. (Foto AP/Noah K. Murray, Archivo)
La localidad de Foxborough —sede de los Patriots de Nueva Inglaterra de la NFL y del Gillette Stadium, recinto programado para albergar siete partidos del torneo del Mundial en junio y julio— había estado reteniendo durante semanas la concesión de una licencia de entretenimiento que la FIFA necesita para organizar los encuentros.

El problema eran 7,8 millones de dólares que la localidad aún no ha recibido para cubrir los costos de seguridad y materiales relacionados para los partidos. Los funcionarios dejaron claro a los abogados que representan al comité organizador Boston Soccer 2026 en una audiencia pública la semana pasada que no se emitiría una licencia antes de la fecha límite del 17 de marzo si no se contaba con la financiación.

Pero un comunicado conjunto emitido a última hora de la noche del miércoles por la localidad, Boston Soccer 2026 y Kraft Sports and Entertainment, propietario del Gillette Stadium, señaló que “alcanzaron un entendimiento de manera colectiva” para aprobar la licencia en la audiencia de la próxima semana a fin de “garantizar un torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 seguro y exitoso en el Gillette Stadium”.

El comunicado indicó que el comité organizador aportará el dinero por adelantado, y que Kraft Sports and Entertainment garantizará los fondos.

“Como parte de este acuerdo, la localidad de Foxborough no incurrirá en ningún costo ni carga financiera relacionada con la Copa Mundial de la FIFA, ya que Boston Soccer 2026 proporcionará financiación anticipada para los gastos de capital vinculados a la seguridad y para el alcance total del despliegue que los funcionarios de seguridad pública han determinado que se necesita para llevar a cabo el evento, con el respaldo de Kraft Sports + Entertainment”.

No se recibió de inmediato respuesta a un mensaje en el que se solicitaban comentarios a funcionarios de Foxborough.

En un principio, la financiación debía provenir de fondos federales asignados como parte de la “Gran y Hermosa Ley” del presidente Donald Trump, que se aprobó el año pasado y reservó 46 millones de dólares para Massachusetts para la seguridad del Mundial. Ese dinero debía canalizarse a través del Departamento de Seguridad Nacional en enero, pero hasta ahora no se ha concretado.

___

El reportero de The Associated Press Mike Casey contribuyó.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

