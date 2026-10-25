Más inundaciones en el suroeste de EEUU tras fuertes lluvias y al menos un tornado

Esta fotografía tomada por Michelle Vialpando muestra un tornado el sábado 24 de octubre de 2026, al norte de Aldea de Santa Fe, Nuevo México. (Michelle Vialpando via AP) AP

Ante la llegada de más lluvias y tormentas eléctricas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de inundaciones para gran parte de la región donde coinciden los límites de Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah. La zona ha sido escenario de lluvias inusualmente intensas desde el miércoles, provocando crecidas en los ríos que inundaron viviendas y obligaron a las autoridades a realizar rescates acuáticos.

“Los suelos están muy saturados en este momento, así que no va a hacer falta mucha lluvia para que al menos los arroyos y corrientes pequeñas se desborden”, explicó Kris Sanders, de la oficina del servicio meteorológico en Grand Junction, Colorado.

Un tornado tocó tierra en Santa Fe, Nuevo México, a eso de las 7 de la tarde del sábado, y los meteorólogos intentaban confirmar si también hubo tornados en otras partes del estado, informó Scott Overpeck, de la oficina del servicio meteorológico en Albuquerque. No tenía estimaciones de daños.

Michelle Vialpando vio un tornado desde su patio en el vecindario Aldea de Santa Fe en dirección a Los Álamos. Acababa de llegar a casa del trabajo y salió para observar lo que describió como “locas” nubes de tormenta cuando vio el tornado.

“Me sorprendió mucho lo que estaba viendo y simplemente empecé a tomar fotos", publicó Vialpando en Facebook. "Literalmente estaba en shock. He vivido en Santa Fe toda mi vida y nunca había visto algo así”.

En el área de Farmington, Nuevo México, las autoridades locales señalaron que el nivel de los ríos estaba volviendo a la normalidad, pero muchas personas seguían bajo órdenes de evacuación y cientos de viviendas permanecían sin luz.

El condado de San Juan, Nuevo México, no tenía cifras oficiales sobre cuántas viviendas resultaron dañadas ni cuántas personas fueron evacuadas, pero las autoridades no tenían conocimiento de algún deceso, señaló el portavoz Devin Neeley a The Associated Press.

“Es una zona de desastre bastante activa”, sostuvo. “No estamos bajando el ritmo por ningún motivo”.

Alrededor de 1,2 metros (4 pies) de agua inundaron la casa del jefe de policía del condado, Shane Ferrari. Indicó que la situación en la zona era estable el domingo, pero que él y otros residentes ya habían iniciado con las labores de limpieza.

Autoridades del condado, uno de los más afectados, pidieron paciencia y cautela. El agua podría estar contaminada con químicos y aguas residuales sin tratar, podría haber fugas de gas, y otros peligros.

“La población está ansiosa por regresar”, declaró el jefe de Bomberos y Rescate del condado de San Juan, David Vega. “Pero quiero que la gente sepa que todavía hay peligro”.

El subjefe de policía del condado, Cory Tanner, subrayó que las autoridades van de casa en casa para detectar cualquier riesgo, un proceso que podría tomar varios días.

En el área de Shiprock, dentro de la Nación Navajo en Nuevo México, instalaciones de aguas residuales y estanques de retención sufrieron daños debido a las inundaciones, lo que provocó descargas de aguas negras en el río San Juan, indicó Wilfred Franklin Jr., gerente del distrito de Shiprock de la Autoridad de Servicios Públicos Tribales Navajo. Las autoridades desconocían el domingo cuánta agua residual llegó al río.

La delegación de Nuevo México en el Congreso pidió el domingo al presidente Donald Trump que declare una emergencia en el estado a fin de liberar fondos de asistencia federal.

Se trata de las más recientes inundaciones luego de dos meses de intermitentes lluvias en la región, causadas por humedad tropical procedente del Pacífico. Después de meses de sequía, se han registrado inundaciones recientes en el Gran Cañón y otras zonas de Nuevo México.

Según los meteorólogos, El Niño —el calentamiento natural y temporal de partes del Pacífico— probablemente sea el responsable de las lluvias inusualmente intensas en la región.

“Han sido más o menos tres o cuatro días. Es bastante inusual”, indicó Anthony Brown, meteorólogo principal de la oficina del servicio meteorológico en Santa Teresa, Nuevo México.

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El periodista de The Associated Press Christopher Weber, en Los Ángeles, contribuyó con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP