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Mas amplía su liderato en la Vuelta a España mientras Roglič se rezaga más

SIERRA DE LA PANDERA, España (AP) — Enric Mas amplió el sábado su ventaja en la Vuelta a España en una montañosa 14ª etapa que ganó Marco Brenner.

Mas aumentó en unos 25 segundos su ventaja sobre Primož Roglič después de descolgar al cuatro veces excampeón en la subida final y enlazar con un corredor de su equipo Movistar que iba en cabeza.

Félix Gall llegó con Mas y ascendió al segundo puesto por delante de Roglič en la clasificación general. Gall está a 2 minutos y 6 segundos de Mas, mientras que Roglič cayó a 2:10 del líder.

Brenner ganó la extenuante etapa de 151,9 kilómetros (94,4 millas) con altas temperaturas después de imponerse a sus compañeros de fuga y superar por poco a Santiago Buitrago en la meta. Brenner tuvo tiempo de subirse la cremallera del mono de su equipo Tudor justo cuando cruzó la línea en 4 horas, 15 minutos y 9 segundos. Fue la primera victoria del ciclista alemán de 24 años en una gran vuelta.

La etapa se disputó en una zona al norte de Granada que estaba bajo aviso por calor, con máximas previstas de 38 grados Celsius (100 Fahrenheit) en Jaén, donde comenzó la carrera del día. Los corredores afrontaron dos ascensos de segunda categoría mientras atravesaban un paisaje de olivares resecos por el sol antes de la subida final, de primera categoría, a Sierra de la Pandera.

Los corredores tomaban con frecuencia bidones de agua de los auxiliares de los equipos y enseguida se los vertían sobre la cabeza o los rociaban sobre sus compañeros.

Mas lidera la carrera desde que el campeón del Tour de Francia, Tadej Pogačar, se retiró tras una caída el fin de semana anterior que puso fin a su temporada. Ahora le queda una semana de competición en la Vuelta, donde ha terminado segundo en tres ocasiones, en 2018, 2021 y 2022.

Mas intenta convertirse en el primer corredor español en ganar la carrera de casa desde Alberto Contador en 2014.

La clave para que Mas por fin se imponga probablemente dependerá de que tenga una ventaja lo bastante amplia como para resistir a Roglič durante una contrarreloj en la etapa 18.

Los corredores afrontan el domingo un recorrido de 189,7 kilómetros desde Palma del Río hasta la ciudad de Córdoba.

La Vuelta de este año se desarrolla en el sur de España y no incluye ninguno de sus clásicos finales en montaña en el norte más verde del país.

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Vea aquí la cobertura completa de AP sobre deportes europeos

FUENTE: AP

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