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Más de 300 niños murieron o resultaron heridos en seis meses de guerra en Sudán

EL CAIRO (AP) — Más de 300 niños han muerto o resultado heridos en los últimos seis meses en la guerra en Sudán, en su mayoría por ataques con drones, informó el lunes la agencia de la ONU para la infancia.

Una mujer con un niño en el campamento El-Afadh en Al Dabbah en Sudán, el 13 de noviembre del 2025. (AP foto/Marwan Ali)
Una mujer con un niño en el campamento El-Afadh en Al Dabbah en Sudán, el 13 de noviembre del 2025. (AP foto/Marwan Ali) AP

El ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar, han estado combatiendo desde abril de 2023.

La guerra se concentra ahora en los estados de Kordofán, Darfur y Nilo Azul, y la guerra con drones provoca el 60% de las víctimas, según UNICEF.

La ONU, Estados Unidos, Reino Unido y otros han expresado alarma por posibles atrocidades mientras las FAR y el ejército luchan por el control de la estratégica ciudad de el-Obeid, en Kordofán del Norte.

El Consejo de Derechos Humanos, respaldado por la ONU, aprobó el lunes en Ginebra una medida presentada por cinco países europeos que condena la escalada de violencia por parte de las FAR y sus aliados en el-Obeid y sus alrededores.

La medida, aprobada sin votación, también alienta un mayor apoyo a los países que acogen a refugiados de Sudán y condena, entre otras cosas, “todas las formas de injerencia externa” en la guerra.

El conflicto ha matado al menos a 59.000 personas, ha desplazado a unas 13 millones y ha empujado a muchas partes de Sudán a la hambruna. Más de 30 millones de personas necesitan asistencia humanitaria.

Los ataques con drones y los bombardeos han tenido como objetivo infraestructura civil, incluidas escuelas, mercados y estaciones de combustible y de agua, lo que pone en riesgo a más de 500.000 personas. Los civiles en algunas zonas han enfrentado condiciones casi de asedio durante más de un año.

“Los niños están quedando atrapados en un ciclo implacable de violencia, desplazamiento y privaciones”, declaró Sheldon Yett, representante de UNICEF para Sudán.

La ONU instó a las partes “a proteger a los civiles y la infraestructura civil, permitir y facilitar un acceso humanitario seguro, rápido y sin trabas, y adoptar todas las medidas posibles para proteger a los niños de cualquier daño”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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