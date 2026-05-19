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Más de 17.000 personas bajo órdenes de evacuación por incendio en el sur de California

SIMI VALLEY, California, EE.UU. (AP) — Más de 17.000 personas estaban bajo órdenes de evacuación en el sur de California el martes, mientras un incendio forestal amenazaba viviendas suburbanas.

Equipos de bomberos realizan una operación para controlar el incendio Sandy, el lunes 18 de mayo de 2026, en Simi Valley, California. (AP Foto/Ethan Swope)
Equipos de bomberos realizan una operación para controlar el incendio Sandy, el lunes 18 de mayo de 2026, en Simi Valley, California. (AP Foto/Ethan Swope) AP

El incendio Sandy, avivado por el viento, fue reportado el lunes en las colinas sobre Simi Valley, a unos 48 kilómetros (30 millas) al noroeste de Los Ángeles.

Para la mañana del martes, había consumido más de 5 kilómetros cuadrados (2 millas cuadradas) de matorral seco y había destruido al menos una vivienda, según el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura.

Las llamas fueron impulsadas inicialmente por ráfagas que superaron los 48 km/h (30 mph), pero los bomberos se vieron favorecidos por vientos más calmados durante la noche, indicó el portavoz del departamento, Andrew Dowd.

“Hemos logrado muchos avances contra este incendio con esa mejora en las condiciones meteorológicas”, afirmó Dowd. Las cuadrillas esperaban avanzar aún más antes de que los vientos volvieran a intensificarse, agregó.

No había ningún nivel de contención. Aún se investiga la causa.

Las órdenes y advertencias de evacuación seguían vigentes para varios vecindarios de Simi Valley, una ciudad de más de 125.000 habitantes.

Mientras tanto, los bomberos combatían un incendio de 59 kilómetros cuadrados (23 millas cuadradas) en la isla Santa Rosa, frente a la costa del sur de California. El fuego destruyó una cabaña y un cobertizo de equipos y obligó a evacuar a 11 empleados del Servicio de Parques Nacionales.

Santa Rosa, un destino popular para acampar y practicar el senderismo, es hogar de zorros isleños, zorrillos moteados y elefantes marinos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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