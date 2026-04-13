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Martínez y Rocchio sacuden a Cardenales con jonrones en paliza 9-3 de Guardianes

SAN LUIS (AP) — El dominicano Ángel Martínez y el venezolano Brayan Rocchio conectaron jonrones, y los Guardianes de Cleveland vencieron 9-3 a los Cardenales de San Luis el lunes por la noche.

Brayan Rocchio, derecha, de los Guardianes de Cleveland, es felicitado por su compañero de equipo Steven Kwan (38) después de batear jonrón de dos carreras durante la sexta entrada del juego de béisbol en contra de los Cardenales de San Luis, el lunes 13 de abril de 2026, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson)
Brayan Rocchio, derecha, de los Guardianes de Cleveland, es felicitado por su compañero de equipo Steven Kwan (38) después de batear jonrón de dos carreras durante la sexta entrada del juego de béisbol en contra de los Cardenales de San Luis, el lunes 13 de abril de 2026, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Gavin Williams (2-1) permitió dos carreras en poco más de cinco entradas para llevarse la victoria. Toleró cinco hits, otorgó dos bases por bolas y ponchó a cuatro.

Jordan Walker conectó el octavo jonrón de la temporada —el mejor registro de las Grandes Ligas— abriendo la sexta entrada, lo que puso fin a la labor de Williams. Walker se convirtió en el quinto jugador en la historia de los Cardenales en pegar al menos ocho cuadrangulares en los primeros 16 juegos de una campaña, uniéndose a Stan Musial (1954), Mark McGwire (1998), Scott Rolen (2004) y el dominicano Albert Pujols (2006).

Martínez puso al frente a los Guardianes 1-0 en la primera entrada, al enviar una curva de Matthew Liberatore a 398 pies por encima de la barda del jardín izquierdo.

Un sencillo de dos carreras de Daniel Schneemann encendió un rally de los Guardianes en la cuarta. Austin Hedges siguió con un elevado de sacrificio para darle a Cleveland ventaja de 4-1.

Rocchio amplió la diferencia a 6-1 con un jonrón de dos carreras ante Justin Bruihl en la sexta; la pelota salió de su bate a 108,1 mph, de acuerdo con Statcast.

Cinco de los nueve bateadores de los Guardianes se embasaron al menos dos veces.

Liberatore (0-1) necesitó un máximo de la temporada de 105 lanzamientos para completar cinco entradas. Permitió cuatro carreras con seis hits, dio tres bases por bolas y ponchó a dos.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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