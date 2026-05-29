Martínez logra hit clave y gran jugada defensiva en triunfo 4-3 de Guardianes ante Medias Rojas

CLEVELAND (AP) — Ángel Martínez conectó un sencillo impulsor durante un ataque de cuatro carreras en el primer inning e hizo una jugada defensiva clave en el segundo, para que los Guardianes de Cleveland superaran el viernes apenas por 4-3 a los Medias Rojas de Boston.

De izquierda a derecha, el dominicano Ángel Martínez, Chase DeLauter y Daniel Schneemann, de los Guardianes de Cleveland, festejan la victoria sobre los Medias Rojas de Boston, el viernes 29 de mayo de 2026 (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Chase DeLauter y Kyle Manzardo, de Cleveland, salieron de sus baches al pegar dos hits cada uno.

Caleb Durbin conectó un doble impulsor en el quinto inning por los Medias Rojas, que han perdido seis de siete.

Colin Holderman (3-0), el segundo de seis lanzadores de los Guardianes, se llevó la victoria tras trabajar 1 1/3 innings sin permitir hits. El abridor Slade Cecconi permitió tres carreras en 4 1/3 entradas.

Cade Smith consiguió su 20mo salvamento, el mayor total de las Grandes Ligas.

El dominicano Brayan Bello, quien entró después de que el abridor Tyler Samaniego (0-3) permitió cuatro carreras en el primer acto, lanzó siete innings en blanco y permitió cuatro hits, con cinco ponches.

EEUU despliega más de 1.300 marines en el Caribe y refuerza su mayor operación militar en la región

MINFAR confirma inédita reunión con el jefe del Comando Sur de EEUU en Guantánamo

Golpe al turismo del régimen: hoteleras españolas abandonan GAESA ante presión de EEUU

VIDEO VIRAL: Cubanos usan aceite de girasol como combustible ante la escasez de diésel en la isla

