Martínez lanza a los Rays a vencer 1-0 a los Guardianes para su 6ª victoria seguida

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Nick Martinez (28) de los Rays de Tampa Bay lanza en la primera entrada de un partido de béisbol contra los Guardianes de Cleveland en Cleveland, el martes 28 de abril de 2026. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Los Rays tienen marca de 13-1 contra rivales de la Liga Americana esta temporada, igualando a los Milwaukee Brewers de 1987, los Detroit Tigers de 1984, los Oakland Athletics de 1981 y los Cleveland Indians de 1966 con el mejor arranque frente a competencia de la Liga Americana.

El segunda base de Cleveland Travis Bazzana, la primera selección del draft amateur de 2024, se fue de 2-0 con dos bases por bolas en su debut en las Grandes Ligas.

Los Guardianes han perdido cuatro seguidos y cinco de seis.

Martinez (2-1) realizó apenas 78 lanzamientos, 54 en zona de strike, y retiró a nueve bateadores de Cleveland con dos pitcheos o menos. El derecho ponchó a cuatro y dio una base por bolas.

El abridor de Cleveland Tanner Bibee (0-4) permitió cuatro hits en cinco entradas. Ponchó a seis y otorgó tres bases por bolas. ___

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FUENTE: AP