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Martín Landaluce sigue sorprendiendo en Miami y avanza a cuartos de final

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — La nueva promesa española Martín Landaluce levantó una bola de partido y se acreditó el martes una victoria 2-6, 7-6 (6), 6-4 ante Sebastian Korda para avanzar a los cuartos de final del Abierto de Miami.

Martín Landaluce celebra tras anotarse un punto contra Sebastian Korda en los octavos de final del Abierto de Miami, el martes 24 de marzo de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Jim Rassol)
Martín Landaluce celebra tras anotarse un punto contra Sebastian Korda en los octavos de final del Abierto de Miami, el martes 24 de marzo de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Jim Rassol) AP

Korda venía entonado tras haber sorprendido en la ronda previa al número uno mundial Carlos Alcaraz y parecía encaminado a la victoria hasta que Landaluce, un jugador que debió sortear la fase de clasificación del torneo Masters 1000, reaccionó en el desempate del segundo set.

Tras quedar abajo 5-6 en la muerte súbita, el español de 20 años encadenó tres puntos seguidos para llevarse la segunda manga.

Landaluce, quien entrena en la academia de Rafael Nadal en Palma de Mallorca, salvó el match point con un soberbio revés.

“Necesitaba conectar un buen golpe y me salió un ganador", dijo Landaluce sobre el match point en contra. “Ganar así da una sensación maravillosa. Todos los jugadores españoles tienen ese espíritu: (Juan Carlos) Ferrero, (David) Ferrer, por supuesto Nadal. Y también Carlitos (Alcaraz)... cuando me he visto en esa situación me he dicho ‘tengo que hacer lo mismo’”.

Landaluce llegó a Miami sin victorias en la gira de la ATP en 2026, pero ha enlazado cuatro victorias. Como número 151, es el cuartofinalista con el ranking más bajo desde que Jim Grabb (185) lo hizo en 1994.

Su rival de turno será el checo Jiri Lehecka (cabeza de serie 21), quien doblegó 6-4, 6-7 (4), 6-2 al estadounidense Taylor Fritz (6).

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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