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Marte y Del Castillo conectan jonrones y Diamondbacks vencen 7-5 a Gigantes

SAN FRANCISCO (AP) — El dominicano Ketel Marte conectó un jonrón de dos carreras en la séptima entrada, Adrián del Castillo pegó un cuadrangular en solitario y los Diamondbacks de Arizona vencieron el martes 7-5 a los Gigantes de San Francisco para lograr su novena victoria en 10 juegos.

El dominicano Ketel Marte, de los Diamondbacks de Arizona, festeja tras batear un jonrón de dos carreras ante los Gigantes de San Francisco, el martse 26 de mayo de 2026 (AP Foto/Jeff Chiu)
El dominicano Ketel Marte, de los Diamondbacks de Arizona, festeja tras batear un jonrón de dos carreras ante los Gigantes de San Francisco, el martse 26 de mayo de 2026 (AP Foto/Jeff Chiu) AP

Sin embargo, los Diamondbacks perdieron a Nolan Arenado por rigidez en la ingle derecha. El tercera base salió del juego en la séptima entrada.

El venezolano Eduardo Rodríguez (5-1) permitió dos carreras y seis hits en seis entradas. Mejoró su efectividad a 2,31.

Tyler Mahle (1-7) permitió tres carreras limpias y tres hits en cinco episodios.

Arizona se fue al frente con un segundo inning de tres carreras, coronado por el jonrón de Del Castillo.

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FUENTE: AP

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