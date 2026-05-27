Marte y Del Castillo conectan jonrones y Diamondbacks vencen 7-5 a Gigantes

SAN FRANCISCO (AP) — El dominicano Ketel Marte conectó un jonrón de dos carreras en la séptima entrada, Adrián del Castillo pegó un cuadrangular en solitario y los Diamondbacks de Arizona vencieron el martes 7-5 a los Gigantes de San Francisco para lograr su novena victoria en 10 juegos.