Marta Kostyuk vence a Jasmine Paolini y llega a semifinales de Wimbledon por primera vez

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La ucraniana Marta Kostyuk hace una pirueta tras vencer a la italiana Jasmine Paolini en los cuartos de final de Wimbledon el miércoles 8 de julio del 2026. (AP Foto/Brian Inganga) AP

La ucraniana de 24 años también llegó a las semifinales del Abierto de Francia, donde perdió en París ante la eventual campeona Mirra Andreeva.

Kostyuk levantó las manos y cayó de rodillas después de que Paolini fallara un golpe en su segundo punto de partido. Tras estrechar la mano de la italiana, Kostyuk dio una pirueta en la pista.

Kostyuk volverá a la acción el jueves enfrentando a Linda Noskova por un boleto a la final del sábado. Noskova venció a Elise Mertens por 6-3, 7-5 en la Pista No. 1.

Paolini, subcampeona de Wimbledon 2024 tras perder ante Barbora Krejcikova, cometió 26 errores no forzados y logró apenas ocho golpes ganadores.

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FUENTE: AP