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Marsh, Bohm y Schwarber pegan jonrón y Filis vencen 8-2 a Marlins con Luzardo

FILADELFIA (AP) — Brandon Marsh, Alec Bohm y Kyle Schwarber conectaron jonrones, el venezolano Jesús Luzardo lanzó siete sólidas entradas y los Filis de Filadelfia derrotaron la noche del martes 8-2 a los Marlins de Miami.

Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, reacciona tras conectar un jonrón contra el lanzador de los Marlins de Miami, Tyler Phillips, durante la cuarta entrada de un partido de béisbol el martes 16 de junio de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Matt Slocum)
Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, reacciona tras conectar un jonrón contra el lanzador de los Marlins de Miami, Tyler Phillips, durante la cuarta entrada de un partido de béisbol el martes 16 de junio de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Matt Slocum) AP

En un duelo de lanzadores abridores que enfrentaban a sus antiguos equipos, Luzardo (6-4) estuvo preciso. No permitió un hit hasta la quinta entrada y concedió apenas dos carreras y cinco imparables, además de ponchar a nueve.

No se pudo decir lo mismo del Tyler Phillips de Miami, quien permitió los tres jonrones a sus excompañeros y un triple de dos carreras de Bryson Stott. Phillips (1-2) toleró ocho carreras con seis hits y tres bases por bolas en cuatro entradas.

Marsh conectó su noveno jonrón de la temporada, un batazo de dos carreras, para ampliar la ventaja de los Filis a 5-0 en la segunda entrada. Fue su cuarto juego consecutivo en el Citizens Bank Park con un jonrón.

Schwarber recuperó el liderato de jonrones de las Grandes Ligas al conectar el número 25 en la cuarta entrada. Es la novena vez en su carrera que llega a 25 jonrones en una temporada, incluidas las cinco campañas que ha jugado en Filadelfia.

El dominicano Esteury Ruiz aportó las únicas carreras de los Marlins al conectar un jonrón de dos carreras ante Luzardo en la séptima.

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