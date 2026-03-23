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Marsella formaliza la salida del presidente Pablo Longoria tras etapa sin títulos

MARSELLA, Francia (AP) — El Olympique de Marsella formalizó el lunes la salida de su ex presidente Pablo Longoria, quien no logró conseguir títulos ni devolver la estabilidad al antiguo gigante del fútbol francés, con una sucesión de técnicos.

ARCHIVO - Pablo Longoria, presidente del Olympique de Marsella, durante una rueda de prensa, el 29 de octubre de 2023, en Marsella. (AP Foto/Daniel Cole)
ARCHIVO - Pablo Longoria, presidente del Olympique de Marsella, durante una rueda de prensa, el 29 de octubre de 2023, en Marsella. (AP Foto/Daniel Cole) AP

Los nueve veces campeones de la liga de Francia y monarcas de la Liga de Campeones en 1993 informaron en un comunicado que alcanzaron un acuerdo sobre los términos de la salida del directivo español.

“El OM desea expresar su reconocimiento por compromiso, pasión y trabajo realizado por Pablo Longoria durante los últimos seis años al servicio del club”, rezó el comunicado. “Le deseamos lo mejor para el futuro en su carrera”.

Longoria llegó al club en 2020 como director deportivo y fue nombrado presidente menos de un año después, luego de que grupos de aficionados enfurecidos irrumpieran en el complejo de entrenamiento del club, en protesta contra el entonces presidente Jacques-Henri Eyraud.

Bajo su presidencia, Marsella alcanzó las semifinales de la Conference League de Europa en 2022 y de la Liga Europa en 2024. Pero Marsella no rindió en la Liga de Campeones y no ganó ni un solo título.

Longoria fue apartado el mes pasado tras la salida del técnico italiano Roberto De Zerbi, y Alban Juster lo sucedió de manera interina.

Contó al principio con un fuerte respaldo de los aficionados de Marsella, al concretar varios fichajes importantes y contratar a entrenadores de renombre como el argentino Jorge Sampaoli y el italiano Gennaro Gattuso.

Sin embargo, desde que el inversor estadounidense Frank McCourt compró Marsella en 2016, el club del sur ha tenido dificultades para lograr estabilidad, algo que Longoria demostró no poder aportar.

Marsella dominó el fútbol nacional a finales de la década de 1980 y a comienzos de la de 1990. Fue el único equipo francés en consagrarse en la Liga de Campeones antes de que el PSG alzara el trofeo el año pasado. Marsella no gana el título de liga francés desde 2010 y no conquista un trofeo desde la ya desaparecida Copa de la Liga en 2012.

Ahora dirigido por Habib Beye, Marsella perdió 2-1 en casa ante Lille el fin de semana y marcha tercero, a 11 puntos del líder PSG.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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