Marruecos vence a Holanda en la tanda de penales y sigue sorprendiendo en los mundiales

Compartir en:









El portero de Holanda Bart Verbruggen (1) no puede desviar un disparo durante la tanda de penales contra Marruecos por los dieciseisavos de final del Mundial, el lunes 29 de junio de 2026, en Monterrey, México. (AP Foto/Moises Castillo) AP Ismael Saibari, de Marruecos, festeja tras convertir el penal decisivo en el duelo mundialista de dieciseisavos de final ante Holanda, el lunes 29 de junio de 2026 en Monterrey, México (AP Foto/Moisés Castillo) AP

Los Leones del Atlas se medirán en octavos de final a Canadá, que la víspera eliminó a Sudáfrica por 1-0. Holanda, no pudo regalarle un triunfo a su delantero en duelo Cody Gakpo y conservará otros cuatro años el estigma de ser la mejor selección sin un título de Copa del Mundo.

Gakpo destrabó el partido a los 72 minutos con su emotiva anotación. Pero Issa Diop envió el encuentro al alargue por medio de un sólido frentazo en el primer minuto de descuento.

Los dos equipos se combinaron para fallar 10 de los 12 penales de la tanda. En el antepenúltimo Yassine Buonou tapó con una mano el disparo de Crysencio Summerville.

Saibari no perdonó en el último, y dio el boleto a la fase siguiente a unos marroquíes que asombraron hace cuatro años en Qatar, donde se convirtieron en la primera selección africana en llegar a las semifinales.

___

FUENTE: AP