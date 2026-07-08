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Mark Cuban acusa a dueños de Mavericks de marginarlo en plan de nueva arena

DALLAS (AP) — Mark Cuban acusa al gobernador de los Mavericks de Dallas, Patrick Dumont, de excluir al antiguo propietario mayoritario del equipo de oportunidades de negocio en una propuesta para trasladar el club fuera del centro de la ciudad, según un reporte periodístico.

ARCHIVO - Patrick Dumont, izquierda, gobernador de los Mavericks de Dallas, llega a una conferencia de prensa en las instalaciones de entrenamiento del equipo, el 27 de junio de 2025, en Dallas. (AP Foto/Tony Gutierrez, File)
ARCHIVO - Patrick Dumont, izquierda, gobernador de los Mavericks de Dallas, llega a una conferencia de prensa en las instalaciones de entrenamiento del equipo, el 27 de junio de 2025, en Dallas. (AP Foto/Tony Gutierrez, File) AP

The Dallas Morning News informó el miércoles que Cuban alega que Dumont ha incurrido en “prácticas empresariales adversariales” en su intento de trasladar al equipo unos 16 kilómetros (10 millas) al norte del centro de la ciudad, al antiguo emplazamiento de un centro comercial de Dallas.

Una portavoz de los Mavericks y Cuban declinaron hacer comentarios a The Associated Press.

El empresario multimillonario vendió su participación mayoritaria en 2023 a las familias de Miriam Adelson y Dumont, quien es yerno de Adelson.

Cuban afirmó que tenía un acuerdo para seguir dirigiendo las operaciones de baloncesto, pero Dumont dio al exgerente general Nico Harrison el control total del área deportiva.

El periódico informó que Cuban señaló en la presentación judicial que no supo del plan de Harrison de traspasar a la superestrella Luka Doncic a los Lakers de Los Ángeles en febrero de 2025 hasta que ya era demasiado tarde para oponerse y cancelar el traspaso.

El sorprendente traspaso salió mal para los Mavericks, y Harrison fue despedido en noviembre tras el lento inicio del equipo en la temporada 2025-26.

Cuban posee el 27% de los Mavericks, pero el periódico informó que hay una cláusula en el acuerdo de compra que permite a las familias Adelson y Dumont adquirir otro 20% de la participación de Cuban.

La presentación de Cuban se produce poco más de un mes después de que los Mavericks firmaran un acuerdo de opción para comprar aproximadamente 42 hectáreas (104 acres) en el norte de Dallas, como parte de un plan para construir una arena que abriría en 2031.

El contrato de arrendamiento de los Mavericks en el American Airlines Center vence en 2031. El equipo ha estado en el centro de la ciudad desde que debutó como franquicia de expansión en 1980.

Cuban afirmó que sus empresas estaban “contractualmente facultadas para participar” en el traslado al nuevo sitio, que la presentación describe como “una oportunidad de inversión única”.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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