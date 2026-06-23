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Marineros activan a Arozarena de la lista de lesionados y envían a Joe a ligas menores

PITTSBURGH (AP) — Los Marineros de Seattle activaron al jardinero izquierdo cubano mexicano Randy Arozarena de la lista de lesionados la noche del martes, antes del primer juego de una serie de tres partidos contra Pittsburgh.

Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle, asiste al partido de fútbol del Grupo G de la Copa del Mundo entre Bélgica y Egipto en Seattle, el lunes 15 de junio de 2026. (Foto AP/Lindsey Wasson)
Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle, asiste al partido de fútbol del Grupo G de la Copa del Mundo entre Bélgica y Egipto en Seattle, el lunes 15 de junio de 2026. (Foto AP/Lindsey Wasson) AP

Arozarena estaba fuera de acción desde el 13 de junio debido a una distensión en el tendón de la corva izquierdo. Batea para .291/.377/.448 con siete jonrones y 19 bases robadas en 71 juegos.

El infielder/jardinero Connor Joe fue enviado a Triple-A Tacoma. Joe bateó para .179/.289/.308 con un jonrón en 21 juegos.

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FUENTE: AP

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