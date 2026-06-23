Marineros activan a Arozarena de la lista de lesionados y envían a Joe a ligas menores

Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle, asiste al partido de fútbol del Grupo G de la Copa del Mundo entre Bélgica y Egipto en Seattle, el lunes 15 de junio de 2026. (Foto AP/Lindsey Wasson) AP

Arozarena estaba fuera de acción desde el 13 de junio debido a una distensión en el tendón de la corva izquierdo. Batea para .291/.377/.448 con siete jonrones y 19 bases robadas en 71 juegos.