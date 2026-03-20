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Marina francesa aborda petrolero sospechoso de ser parte de flota rusa clandestina

PARÍS (AP) — La marina francesa interceptó y abordó un petrolero en el mar Mediterráneo el viernes sospechoso de ser parte de una flota que Rusia usa clandestinamente para evadir sanciones internacionales.

El presidente francés Emmanuel Macron en una conferencia de prensa en Bruselas el 20 de marzo del 2026. (AP foto/Geert Vanden Wijngaert)
El presidente francés Emmanuel Macron en una conferencia de prensa en Bruselas el 20 de marzo del 2026. (AP foto/Geert Vanden Wijngaert) AP

(((que según el presidente Emmanuel Macron, está vinculado a la flota clandestina sancionada de Rusia que transporta petróleo en violación de las sanciones internacionales por la guerra de Moscú en Ucrania.

El petrolero Deyna es sospechoso de operar bajo una designación de pabellón falso, según las autoridades marítimas francesas.

La interceptación tuvo lugar en el Mediterráneo occidental y se llevó a cabo en cooperación con aliados, incluido el Reino Unido, que vigiló el buque, indicaron las autoridades.

“Esta operación tenía como objetivo verificar la nacionalidad del buque”, que enarbolaba la bandera de Mozambique y procedía del puerto ruso de Múrmansk, dijeron en un comunicado las autoridades.

Los documentos hallados a bordo “confirmaron las dudas sobre la validez del pabellón”, añadieron.

El comunicado indicó que el petrolero fue desviado y escoltado por la marina francesa hasta un punto de fondeo para realizar más comprobaciones, y que el caso fue remitido a un fiscal en el puerto de Marsella.

En una publicación en X, Macron calificó al Deyna como un buque de la “flota clandestina”.

“Estos buques, que eluden las sanciones internacionales y violan el derecho del mar, se lucran con la guerra. Buscan generar beneficios y financiar el esfuerzo bélico de Rusia", indicó Macron. "No vamos a permitir que esto ocurra”.

Rusia es sospechosa de utilizar una flota de cientos de barcos para evadir las sanciones por su guerra contra Ucrania. Francia y otros países han prometido tomar medidas enérgicas.

En enero, la marina francesa interceptó un petrolero en el Mediterráneo que navegaba desde Rusia. El buque fue liberado el mes pasado tras pagar una multa de varios millones de euros.

En septiembre pasado, fuerzas navales francesas abordaron otro petrolero frente a la costa atlántica de Francia que Macron también vinculó a la flota clandestina. El presidente ruso Vladímir Putin denunció esa interceptación como un acto de piratería.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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