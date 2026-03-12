americateve

María Corina Machado sostiene que Trump es un "aliado fundamental" para la transición en Venezuela

SANTIAGO (AP) — La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, afirmó el jueves que el gobierno de Donald Trump permanece como un “aliado fundamental” para la transición democrática en Venezuela, pese al reconocimiento oficial de Estados Unidos a la chavista Delcy Rodríguez como presidenta legítima del país caribeño.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, hace un gesto durante una ceremonia en la que recibe las llaves de la ciudad en Santiago, Chile, el jueves 12 de marzo de 2026. (Foto AP/Gustavo Garello)
"Hay obstáculos, hay procesos complejos, pero efectivamente un aliado fundamental es el gobierno de Estados Unidos y el presidente Donald Trump", dijo Machado en una rueda de prensa en Santiago, la primera que concede tras la decisión de Washington.

El pasado jueves, Estados Unidos y Venezuela anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y consulares. Días después, Trump adelantó durante la cumbre “Escudo de las Américas”, celebrada en Miami, que había reconocido formalmente al gobierno de Rodríguez.

Machado, quien viajó a Chile para asistir a la investidura del presidente ultraderechista José Antonio Kast, expresó confiar en la hoja de ruta establecida por Trump, destacando que el proceso engloba “tres fases”, que incluye la la estabilización, recuperación y transición democrática del país.

“La única nación en el mundo que ha arriesgado la vida de sus ciudadanos para conseguir la libertad en Venezuela es Estados Unidos”, dijo la ganadora del Premio Nobel de la Paz, cuya medalla entregó al mandatario estadounidense, en referencia al operativo militar desplegado por Estados Unidos que culminó en la captura y detención de Nicolás Maduro. “Gracias a esa decisión del presidente Trump, hoy Nicolás Maduro enfrenta la justicia”.

Machado agregó que, tan pronto sea posible, desea regresar a su país aunque aseguró que solo lo hará cuando haya estabilidad: “tenemos que asegurarnos que cada cada paso que damos sea firme”, matizó.

En ese sentido, denunció que Rodríguez es “parte medular, fundamental, de la estructura del régimen criminal de Nicolás Maduro” y destacó que Estados Unidos “le ha dado claras instrucciones para que sectores del régimen desmonten la propia estructura represiva, de corrupción y criminal que ellos armaron”.

Machado también se refirió a los millones de venezolanos desplazados debido a la crisis política, económica y social que azota el país tras participar la víspera en la investidura del ahora presidente Kast, un ultraderechista que ha prometido tipificar la inmigración irregular como un delito y expulsar los cerca de 330.000 extranjeros indocumentados que viven en Chile, en su gran mayoría venezolanos.

Aseguró en ese marco estar “muy agradecida del presidente Kast“, recalcando que ”todo país tiene el derecho, el deber, de garantizar su seguridad".

Con unos 19 millones de habitantes, Chile se ha convertido en los últimos años en uno de los principales destinos de la inmigración latinoamericana. En 2024, la población extranjera representó el 8,8% del total nacional, el doble respecto a 2017 y encabezada por los venezolanos (41,6%).

“Casi 700.000 venezolanos viven en este país. Son venezolanos de bien que se han visto forzados a dejar su tierra porque tenían que salvar su vida”, aseveró Machado. “Lo que estamos haciendo aquí hoy es pidiéndoles a todos los chilenos y a todos los latinoamericanos que nos ayuden a que cada venezolano pueda volver dignamente, libremente al país que adoran y que los necesita”.

