Marea real provoca inundaciones de calles y viviendas en ambas costas de EEUU

Un hombre surfea en una inundación, el miércoles 28 de octubre de 2026, en Huntington Beach, California. (AP Foto/Jae C. Hong) AP

Las mareas comenzaron con la luna llena de principios de semana y podrían provocar inundaciones en algunas zonas hasta el fin de semana, según meteorólogos. La marea real se debe a la atracción gravitacional y a la alineación de la Tierra, la luna y el sol. El fenómeno se puede presentar varias veces al año y extenderse durante varios días.

Las mareas reales de esta semana se han visto agravadas por factores adicionales, indicaron los meteorólogos el miércoles.

En Florida, una alta presión particularmente intensa en el norte y una baja presión sobre el Caribe provocaban un aumento del oleaje, explicó Chris Fisher, de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Miami.

A lo largo de la costa de California, el fenómeno particularmente intenso de El Niño que se vive actualmente ha provocado un calentamiento del océano, lo que ha llevado a un mayor volumen de agua de mar. Otro factor fue la presencia de ondas Kelvin, una serie de pulsos de agua cálida que elevan el nivel del mar, señaló Roger Gass, de la oficina del servicio meteorológico en Monterey.

Las mareas reales de esta semana, como lo indica su nombre, sin lugar a dudas se han hecho notar. Los residentes no necesitaron ir a la playa para ver el océano. El océano llegó hasta ellos.

En el sur de California, Stacey Frederick tomó fotos y videos de personas caminando con el agua hasta las rodillas y practicando paddleboard sobre la autopista Pacific Coast Highway. Las autoridades cerraron la circulación en un tramo inundado que serpentea desde el condado de Orange hacia el norte.

Las mareas reales no son algo nuevo, pero esta en particular fue inusual, comentó Frederick.

“Se inunda un poco, pero nunca a este grado”, afirmó Frederick, quien ha vivido en Huntington Beach desde hace cinco años.

En el condado de Orange, donde se encuentra Huntington Beach, así como en el condado de San Diego, se tenía previsto que las mareas estén cerca de imponer nuevos récords.

En la parte norte del estado se anticipan inundaciones menores en zonas bajas a lo largo de la costa y en vías fluviales influenciadas por las mareas hasta el sábado, informó el servicio meteorológico.

Las inundaciones costeras ocurrieron por lo general dentro de la primera hora y media después de la marea alta, con puntos máximos de medio metro (1,9 pies) por encima de lo normal para el norte de California, indicó Gass.

La mayor parte de la costa de Florida, del lado del Atlántico, estaba bajo alertas de inundación hasta las primeras horas del viernes. También se reportaron inundaciones en ciudades costeras de Carolina del Sur, incluidas Charleston y Myrtle Beach. También existe la posibilidad de corrientes de resaca en los Outer Banks de Carolina del Norte.

“Ha sido una semana dura en la playa”, expresó Fisher. “Hemos tenido un alto riesgo de corrientes de resaca y oleaje fuerte. Las condiciones en la playa seguirán siendo complicadas a lo largo del fin de semana. Ha sido una buena semana para mantenerse fuera del agua y lejos de las playas”.

En Fort Lauderdale, Florida, fue complicado llegar a distintos puntos frente al mar de lo que se ha promocionado como el salón náutico en el agua más grande del mundo, ya que fue necesario conducir por calles inundadas junto a marinas, hoteles y centros de convenciones.

Virginia Key, una isla barrera en Miami, registró su marea real más alta y el tercer nivel de agua más elevado desde que se comenzaron a llevar registros hace tres décadas, indicó Fisher.

“Las únicas veces que hemos visto niveles más altos ha sido durante huracanes”, apuntó Fisher. “Es histórico desde la perspectiva de una marea real”.

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Raby informó desde Charleston, Virginia Occidental.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP