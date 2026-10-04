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Marcus Mariota se lesiona la rodilla ante Colts y lo reemplaza el novato Kaliakmanis

LONDRES (AP) — El quarterback de los Commanders, Marcus Mariota, fue al vestuario para que le evaluaran la rodilla después de una captura en el primer cuarto del partido del domingo de Washington contra los Indianapolis Colts en Londres.

El quarterback de los Commanders de Washington Marcus Mariota corre con el balón en el encuentro ante los Colts de Indianápolis el domingo 4 de octubre del 2026. (AP Foto/David J. Phillip)
El quarterback de los Commanders de Washington Marcus Mariota corre con el balón en el encuentro ante los Colts de Indianápolis el domingo 4 de octubre del 2026. (AP Foto/David J. Phillip) AP

Washington, que no contaba con su titular Jayden Daniels, quien fue descartado el viernes por una lesión en el codo, tuvo que llamar a la acción a su tercer quarterback, Athan Kaliakmanis.

Mariota figuraba como cuestionable para regresar. No había vuelto para el descanso, cuando Indianapolis ganaba 10-6.

Con los Commanders arriba 3-0, Mariota fue capturado en la yarda 11 de Indy por Adetomiwa Adebawore y Laiatu Latu en tercera oportunidad. Mariota caminó con cautela hacia la banda, y Drew Stevens pateó un gol de campo para poner el marcador 6-0.

Esa serie ofensiva comenzó con una carrera de Mariota por el lado izquierdo que fue de 35 yardas.

Kaliakmanis completó seis de 12 pases para 33 yardas hasta el descanso.

Los Commanders seleccionaron a Kaliakmanis, procedente de Rutgers, en la séptima ronda del draft de la NFL de 2026.

“La familia de Kaliakmanis es griega, y lleva su herencia con orgullo”, indicó el sitio web del equipo, en donde aseguró que Kaliakmanis es un orgulloso grecoestadounidense. “Tiene una manga de tatuajes en el brazo izquierdo con la palabra οικογένεια, que significa familia, y otro ícono que representa a San Atanasio de Alejandría, de quien (él) recibe su nombre”.

Entre los apodos de Kaliakmanis: “El Rifle Griego”.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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